Депутат предложил Собянину расширить зону бесплатной парковки для инвалидов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором предложил предоставить инвалидам право бесплатно парковать свои автомобили не только в специально отведенных для них местах. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права инвалидам бесплатно занимать парковочные места, в том числе не обозначенные как места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов", - говорится в письме депутата, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Как считает Нилов, "первым шагом в решении этого вопроса могло бы стать предоставление такой возможности (бесплатной парковки) у социально значимых объектов".

Депутат пояснил, что по закону для парковки транспортных средств инвалидов выделяется не менее 10% мест на стоянках. Такие места, по его словам, не должны занимать иные транспортные средства, однако из-за их удобного расположения возле того или иного учреждения зачастую обычные водители паркуются на льготных местах, даже несмотря на возможный штраф "в размере до 5 тысяч рублей". Поэтому, по словам Нилова, инвалидам и лицам, их перевозящим, приходиться парковаться в любом доступном месте, после чего им "приходят штрафы за нарушение правил парковки или за неоплаченную парковку".

Знак "Инвалид"

Ранее думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов также рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о необходимости закрепления знака "Инвалид" за конкретным человеком с инвалидностью, а не за автомобилем. Действующее законодательство дает инвалидам право бесплатно пользоваться местами для парковки специальных транспортных средств при условии, что на них установлен соответствующий опознавательный символ. При этом наклейка должна быть закреплена за конкретным автомобилем, которым пользуется человек с инвалидностью, а за незаконную установку знака водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Как отметил один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Михаил Терентьев, в настоящее время этот знак может купить и установить любой автомобилист, а выявится это только тогда, когда его остановит ГИБДД. В связи с этим инициативой предлагается "указать, что знак "Инвалид", который устанавливается на автомобиль, должен быть персонифицирован, то есть должен выдаваться человеку". Причем право использовать этот знак, согласно законопроекту, предоставляется всем инвалидам вне зависимости от группы.