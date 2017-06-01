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Путин подписал указ о проведении VI Всемирной фольклориады в 2020 году в Уфе

Общество
1 июня, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Всемирная фольклориада проходит раз в четыре года, ближайшая состоится в июле 2016 года в Мексике

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести в 2020 году в Уфе VI Всемирную фольклориаду. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести VI Всемирную фольклориаду в 2020 году в г. Уфе. Правительству РФ образовать организационный комитет по подготовку и проведению VI Всемирной фольклориады", - говорится в документу.

Как отмечается в документе, финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением фольклориады, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минкультуры РФ. Кроме того, указом главы государства правительству Башкирии рекомендуется принять меры по обеспечению подготовки и проведения фольклориады, в том числе за счет средств бюджета республики и средств, привлекаемых из внебюджетных источников.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Всемирная фольклориада проходит раз в четыре года и призвана показать многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Решение о том, что Уфа станет в 2020 году столицей Всемирной фольклориады, было принято на Всемирной ассамблее Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционного искусства при ЮНЕСКО.

Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, после этого его приняли Япония, Венгрия, Китай и Южная Корея. Ближайшая фольклориада пройдет в июле 2016 года в Мексике.

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