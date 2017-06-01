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Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в аэропорту Норильска

Общество
1 июня, 14:13 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 1, июня. /ТАСС

Гендиректор ООО "Аэропорт "Норильск" назвал замену центральной части взлетно-посадочной полосы наиболее ответственным и технически сложным этапом реконструкции аэропорта

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НОРИЛЬСК, 1 июня. /ТАСС/. Работы по реконструкции центральной части взлетно-посадочной полосы (ВПП) начались в аэропорту Норильска, основной воздушной гавани на севере Красноярского края. Транспортный узел до середины сентября не сможет принимать самолеты типа Boeing, их заменят суда малой авиации, сообщил в четверг журналистам гендиректор ООО "Аэропорт "Норильск" Андрей Никифоров.

"Приступили к самому ответственному и наиболее технически сложному этапу реконструкции, в ходе которого предстоит заменить центральную часть ВПП. Все службы аэропорта готовы к работе в новых условиях временной транспортной схемы, и мы уверены, что 16 сентября строители сдадут отреконструированную ВПП <...> Сейчас идет процесс передачи (ВПП - прим. ТАСС) строителям в работу, который займет несколько дней. С понедельника на ВПП выйдет тяжелая техника", - сказал Никифоров.

Ранее сообщалось, что реконструкция полосы в аэропорту запланирована на три летних сезона. Работы начались в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 километра, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году работы будут вестись уже на центральном участке ВПП длиной более 1 километра, поэтому аэропорт не сможет принимать воздушные суда типа Boeing, их заменят самолеты малой авиации.

Новое расписание

Реконструкция центральной части пройдет с 1 июня по 16 сентября текущего года. На этот период самолеты Boeing заменят воздушные суда региональной авиации ATR-42, ATR-72 и Ан-24, на которых будут выполняться рейсы в Москву (с пересадкой в Сургуте), Красноярск и Новый Уренгой.

"Первый день полетов по новому расписанию доказал правильность принятого решения, в ходе которого мы ушли от полного закрытия аэропорта (на время реконструкции - прим. ТАСС) к варианту введения временных ограничений и проведения реконструкция в три этапа", - сказал Никифоров.

Рейсы до Красноярска, Нового Уренгоя и Сургута будут осуществляться на судах региональной авиации. Пассажиры московского рейса после стыковки в Сургуте продолжат полет в столицу на самолетах Boeing-737-800. Время в полете до Москвы составит около восьми часов.

Сроки и финансирование

Третий и последний этап реконструкции ВПП пройдет с июня по сентябрь 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд рублей - компания "Норильский никель".

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