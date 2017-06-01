"Пусть всегда будет солнце": в России отметили Международный день защиты детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 30 млн юных россиян отпраздновали Международный день защиты детей.

В ряде регионов непогода внесла свои коррективы в планы организаторов, однако в целом праздник в стране прошел с большим размахом и весельем. Помимо развлекательных мероприятий, в городах России состоялись важные и долгожданные события - в Томске открыли первый в регионе реабилитационный центр для детей с онкозаболеваниями, в Екатеринбурге - новое детское офтальмологическое отделение и поликлинику, в Махачкале - один из крупнейших на Северном Кавказе перинатальных центров

Вопреки северной погоде

Серьезное испытание организаторам в Северо-Западном регионе преподнесла погода. В Мурманске был штормовой ветер с дождем и даже выпал снег, но это не помешало провести праздничные мероприятия. В Кремле Великого Новгорода открылся лагерь "Онфим-первооткрыватель". Здесь школьникам предлагают побывать на Троицком раскопе и отправиться в поход в Неревский конец.

"Я выбрал направление "Археологическая лаборатория", потому что старший брат в прошлом году работал на раскопках и нашел там несколько древних монет и бусин", - рассказал школьник Денис Антонов.

В Архангельске, несмотря на восемь градусов тепла и дождь, родители и дети решили не отказываться от активного отдыха. Светлана Кузнецова с дочкой пришли в парк аттракционов "Потешный двор", чтобы принять участие в гонке на самокатах. "Мы пойдем в любую погоду, наденем комбинезон, непромокаемые ботинки и будем веселиться", - сказала ТАСС мама двухлетней Алисы.

В Вологодской области детей в местном доме культуры удивил своим поздравлением Дед Мороз, а пермские дети встали в "Самый дружный хоровод" и исполнили песню "Пусть всегда будет солнце", чтобы в мире было больше добра.

В регионах Приволжского федерального округа многие праздничные мероприятия были отменены из-за непогоды, но самой запоминающейся для детей стала акция "Губернаторский дневник" в Нижнем Новгороде. Глава региона Валерий Шанцев лично расписался в дневниках "отличников" и провел для них экскурсию по зданию правительства.

"Для маленького человека встреча с губернатором - это колоссальный стимул, мы поддерживаем связь с ребятами и знаем, что у сотни детей жизнь после встречи с главой региона изменилась: появились более амбициозные цели, выросла мотивация. В этом году, например, Катя Киселева установила своеобразный рекорд проекта, 151 "пятерка" появилась в ее дневнике за 2,5 месяца", - поделилась организатор Светлана Суханова.

Долгожданные открытия

В Международный день защиты детей в России открылись очень важные для регионов объекты здравоохранения. В Томской области начал работу первый реабилитационный центр для детей с онкозаболеваниями и их семей. Как сообщили в детском благотворительном фонде имени Алены Петровой, который построил учреждение, все услуги в нем будут бесплатными. "Площади позволят проходить реабилитацию одновременно 30 детям, что полностью покрывает текущие потребности", - отметили в фонде.

Один из крупнейших на Северном Кавказе перинатальных центров открыли 1 июня в Махачкале.

"Центр назван не в честь какого-нибудь известного акушера или неонатолога. Его назвали самым распространенным в Дагестане женским именем "Патимат" - в знак уважения и благодарности нашим матерям. Строительство стоимостью 2,8 млрд рублей велось с 2014 года, здесь создано более 700 рабочих мест", - сказал ТАСС министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов.

В Свердловской области сегодня открылись сразу два детских медучреждения: новое отделение охраны зрения центра "Микрохирургии глаза" в Екатеринбурге и детская поликлиника в Верхней Пышме. "Самое современное оборудование нового офтальмологического отделения позволит специалистам диагностировать проблемы зрения у детей с трехмесячного возраста и благодаря этому безоперационным путем излечить маленьких пациентов либо улучшить их зрение до 60%", - подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

В Алтайском крае начал работу детский центр инсулиновой помпы, в Карачаево-Черкесии - обновленная регистратура детской поликлиники Черкесска и Центр поддержки семьи при Покровском храме столицы республики.

"От здоровья и крепости семьи зависит будущее нашего государства. Я с горестью недавно узнал, что в Черкесске на 700 браков приходится 450 разводов в год. Это печальная статистика, и каждый из нас должен приложить усилия для сохранения и укрепления института семьи", - отметил настоятель храма Александр Нартов.

Аллеи детства и новорожденных

Сотни новых деревьев украсили большие города и маленькие поселки России в этот день. В Нижнем Новгороде высадили "Аллею детства", в Рязани - "Аллею новорожденных", в Челябинске посадили два десятка кленов и рябин. "(На идею) принять участие в мероприятии и высадить свое семейное дерево откликнулось более 40 родителей. Каждая пришедшая на праздник семья получила именной памятный сертификат", - рассказала ТАСС начальник отдела природопользования и экологии управления благоустройства Рязани Елена Михарева.

Праздник продолжается

Праздник детства в наиболее пострадавшем от паводка Шовгеновском районе Адыгеи перенесли на 3 июня. В ауле Хакуринохабль, где в ночь на 26 мая прорвало дамбу, и сейчас ликвидируют последствия стихии, пройдет конкурс детских рисунков, программу покажет Пятигорский цирк. В этот же день в парке Екатеринбурга ребята разрисуют сотню железных бочек, на которых сыграют барабанщики, в Санкт- Петербурге пройдет велофестиваль.

В Екатеринбургском театре юного зрителя с волнением готовятся к премьере спектакля "Незнайка на Луне", которая запланирована на 6 июня, а Севастопольский ТЮЗ до 10 июня проведет детский театральный фестиваль "Сказочное королевство". "Фестивальные спектакли будут оценивать сами дети, они это делают на уровне эмоций, на уровне "верю - не верю", главное, чтобы сказка прошла через детское сердце. Поэтому у нас есть специальная номинация, которую будет присуждать детское жюри, мы ее назвали "Королевский восторг", - сказал ТАСС директор театра Андрей Маймусов.