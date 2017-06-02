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Кабмин рекомендовал регионам предоставлять отчеты по решению проблемы обманутых дольщиков

Общество
2 июня, 7:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Региональные власти должны будут до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Минстрой план-график и информацию о его реализации

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому региональным властям рекомендуется предоставлять отчеты по решению проблемы обманутых дольщиков в соответствии с утвержденной единой формой плана-графика. Документ, подписанный 26 мая, опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Высшим должностным лицам… субъектов Федерации рекомендовано утвердить до 1 августа 2017 года региональные планы-графики, приведенные в соответствие с установленной формой, а также ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Минстрой России актуализированный региональный план-график и информацию о ходе его реализации", - говорится в справке к распоряжению.

"Минстрою России поручено проводить мониторинг исполнения утвержденных региональных планов-графиков и ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в правительство России доклад о ходе их реализации", - говорится на сайте правительства.

В "Единой России" утверждают, что наиболее острая ситуация с обманутыми дольщиками наблюдается в Санкт-Петербурге, в Москве и в Краснодарском крае. В апреле об этом сообщил журналистам руководитель рабочей группы Президиума Генсовета "Единой России" по защите прав вкладчиков и дольщиков, первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Согласно приведенным им данным, в Санкт-Петербурге насчитывается 15,4 тыс. обманутых дольщиков, в Москве - 14,7 тыс., в Краснодарском крае 9,7 тыс. По словам Сидякина, в общей сложности на контроле рабочей группы находится около 132 тысяч обманутых дольщиков из 73 регионов России.

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