Землю Франца-Иосифа этим летом посетят около тысячи туристов

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Около тысячи туристов посетят архипелаг Земля Франца-Иосифа этим летом, сообщил ТАСС заместитель директора по туризму и экологическому просвещению национального парка "Русская Арктика" Виктор Кузнецов.

"Территорию парка и, соответственно, архипелаг Земля Франца-Иосифа в этом году планируется, что посетит около тысячи туристов в ходе десяти круизов", - сказал Кузнецов.

Первый круиз начнется 14 июня из Мурманска на атомном ледоколе "50 лет Победы". Судно посетит архипелаг во время рейса на Северный полюс. Как уточнили в "Русской Арктике", обычно ледокол заходит на архипелаг на обратном пути и посещает два-четыре острова, высадки туристов осуществляются вертолетом или на специальных лодках- зодиаках. Всего на Северный полюс с заходом на Землю Франца-Иосифа в этом сезоне планируется пять рейсов.

Три рейса состоятся по маршруту Шпицберген - Земля Франца-Иосифа - Шпицберген, кроме того, туристы смогут посетить самый северный российский архипелаг во рамках двух рейсов по Северному морскому пути на судне "Академик Шокальский". Первый круиз начнется 31 июля в Анадыре, второй - в обратном направлении, из Лонгийра (Шпицберген), стартует 29 августа.

"Туристов больше всего интересуют встречи с белыми медведями и моржами. Вот их как раз чаще всего можно наблюдать в районе Земли Франца-Иосифа", - отметил Кузнецов.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.