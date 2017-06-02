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"ВКонтакте" и "Одноклассники" остаются наиболее популярными соцсетями в РФ

Общество
2 июня, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Следующими по популярности стали ресурсы Instagram и Facebook

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" являются наиболее популярными среди пользователей интернета в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"ВКонтакте" и "Одноклассники" среди социальных сетей, предложенных для оценки, являются самыми часто посещаемыми: так 42% российских интернет-пользователей практически ежедневно пользуются "ВКонтакте" (в молодежных группах - 78% среди 18-24-летних, 54% среди 25-34-летних), 27% - "Одноклассниками" (среди 60-летних и старше - 40%). Всего же на соответствующие ресурсы заходят 61% и 54% опрошенных интернетчиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что следующими по популярности являются ресурсы Instagram ("Инстаграм") (25% пользователей) и Facebook ("Фейсбук") (20%).

По данным исследования, наиболее востребованными в социальных сетях тематическими сообществами и группами являются юмористические (их просматривают 43%), связанные со здоровьем (41%), новости о событиях в стране (41%). Также пользователям интересны страницы о еде и кулинарии (36%), о доме и семье (33%), путешествиях (32%), спорте (31%), науке и технике (28%).

В опросе ВЦИОМ 20-24 апреля 2017 года приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках девяти федеральных округов России.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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