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Датский парламент проголосовал за декриминализацию богохульства

Общество
2 июня, 18:07 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Данная статья, как отмечается, кочевала из одного государственного уложения о наказаниях в другое с 1683 года

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ОСЛО, 2 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Парламент Дании большинством голосов одобрил изъятие из уголовного кодекса королевства статьи под номером 140, предусматривающей наказания за богохульство. Как сообщает датское информагентство Ritsaus Bureau, данная статья кочевала из одного государственного уложения о наказаниях в другое с 1683 года.

В соответствии с действующим уголовным кодексом Дании, который был принят еще в 30-х годах прошлого века, за "оскорбление или высмеивание доктрин и объектов поклонения" представителей той или иной официально признанной в королевстве религии полагается штраф или тюремное заключение сроком до четырех месяцев. Вместе с тем, последний раз приговор в соответствии с данной статьей был вынесен все в тех же 30-х годах - датским националистам, распространявшим антисемитские листовки. После этого в Дании еще несколько раз предъявлялись обвинения в богохульстве, однако такие дела либо переквалифицировались, либо по ним выносились оправдательные решения.

Датские парламентарии неоднократно предпринимали попытки отменить статью, однако до сегодняшнего дня ни одна из этих инициатив не получала широкой поддержки. Тем не менее, на этот раз за ее отмену проголосовали представители всех партий за исключением Социал-демократической, располагающей 26% голосов в Фолькетинге (датском парламенте).

В последние раз статья о богохульстве привлекла в себе внимание как датской, так и мировой общественности зимой этого года, когда соответствующие обвинения были предъявлены 42-летнему датчанину, сжегшему копию Корана и выложившему видео о своем поступке в Facebook. Мужчина должен был предстать перед судом уже в июне, однако похоже, что теперь прокуратуре придется пересмотреть обвинения по его делу.

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