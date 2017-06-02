Собянин: ряд противников реновации ведет политизированные игры

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал политизированной игрой высмеивание программы реновации жилья в столице. По его словам, этим занимаются лишь те люди, которые не имеют к ней никакого отношения.

"Как ни странно, такими вещами (созданием и распространением видеороликов, демотиваторов, высмеивающих программу реновации, митингами) занимаются люди, которые сами непосредственно к этой программе имеют малое отношение, не проживают в тех домах, которые подпадают под этот проект. Но это, скорее всего, в большей степени политизированная игра: власть сказала "за", значит, будем говорить "против", - сказал Собянин в пятницу в эфире телеканала "Москва 24".

По словам мэра Москвы, еще совсем недавно многие из тех, кто сегодня пытается политизировать программу реновации, требовали снести пятиэтажки. "Сейчас они требуют обратного. Наша обязанность - услышать реальное мнение и нужды людей и вместе с ними пройти этот путь", - сказал мэр.

Митинги против программы реновации прошли 14 и 28 мая. По данным столичного ГУ МВД, суммарно в них приняли участие около 11 тыс. человек.

Также протест против реновации стал одной из тем акции 27 мая, в которой приняло участие около 1 тыс. человек.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.