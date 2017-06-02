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Полтавченко: передача Исаакия может состояться при официальном обращении РПЦ

Общество
2 июня, 20:34 дата обновления: 2 июня, 20:48 UTC+3

При этом губернатор Санкт-Петербурга отметил, что данного обращения не поступало

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, оно пока не поступало. Об этом журналистам сообщил губернатор города Георгий Полтавченко на полях Петербургского международного экономического форума.

"Передача Исаакия РПЦ может состояться при официальном обращении. Оно не поступало", - сказал губернатор.

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Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Но официальный документ от РПЦ в Смольный так и не поступил. Инициативная группа попыталась вынести вопрос на референдум, однако вопрос "завис" на рассмотрении в Законодательном собрании города.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции 1917 года собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A-321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМЗ "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума. 

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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