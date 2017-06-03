Заморозками и метелями началось лето в ряде регионов Северо-Запада РФ

КАЛИНИНГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Метелями и заморозками началось лето в регионах Северо-Западного федерального округа. В Мурманской области из-за метелей закрыта дорога к селу Териберка, в Архангельске продлили отопительный сезон, под Калининградом в субботнее утро фиксировали заморозки от 0 до минус 2 градусов, а на улицы города Костомукша в Карелии вышел Дед Мороз.

Циклон

Метеорологи Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объяснили происходящее влиянием циклона с холодными ветрами из Баренцева моря и пообещали потепление с его уходом.

"Это влияние обширного циклона, который накрыл весь Северо-Западный федеральный округ, северные ветра принесли с Баренцева моря очень холодный воздух. Сегодня самый холодный день. Далее с отходом циклона будет теплеть", - рассказали ТАСС в Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В снежной блокаде

Около 1 тыс. жителей села Териберка в Мурманской области, известного по номинировавшемуся на "Оскар" фильму "Левиафан", из-за метели третий день отрезаны от "большой земли", сообщили ТАСС в Мурманскавтодоре. Там из-за непогоды отменили намеченный на 3 июня праздник "Териберская волна", посвященный 79-летию образования Мурманской области.

Специалисты отмечают, что это самое снежное начало лета, по крайней мере за 10 лет. В Заполярье пока еще не пришла даже весна: на деревьях не распустились почки, реки и озера скованы льдом, уже несколько дней бушуют метели.

Возвращение Деда Мороза

В северных районах Карелии также продолжает идти снег, однако в воскресенье ожидается потепление до плюс 11 градусов. Воспользовавшись снегопадом, любители зимних видов спорта встали на лыжи, а на улицы города Костомукша вышел Дед Мороз, рассказала заммэра города Ольга Кережина.

"Вчера у нас по городу ходил Дед мороз, и один лыжник вышел покататься на лыжную базу. Люди с юмором смотрят на погоду, на наше малоснежное карельское лето", - рассказала она, добавив, что снег в начале лета выпадал и в прежние годы, но при этом весна с зеленью на деревьях наступала уже в мае. "В этом году даже листьев на деревьях нет, только вербовки начали распускаться", - посетовала Кережина.

Отопительный сезон продолжается

В Архангельске температура воздуха не поднимается выше плюс пяти градусов днем, опускаясь ночью до минус двух градусов. В городе уже во второй раз откладывают завершение отопительного периода, который обычно заканчивался в середине мая. В 2016 году тепло в дома перестали подавать 16 мая, сообщили в Севгидромете, заметив, что этом году среднесуточная температура в городе уже месяц ниже обычной на три-четыре градуса. При этом по области идут дожди.

Почти такая же температура на самом северном архипелаге Евразии и России - Земле Франца-Иосифа, откуда до Северного полюса меньше 900 км. "У нас около нуля и туман. После трех дней ветра с востока тепло стало. Но снега меньше, чем в прошлом году. Сейчас ветра нет, сегодня даже туман был, часа два простоял", - передал ТАСС с острова Земля Александры инспектор национального парка "Русская Арктика" Алексей Молоковский.

Синоптики обещают потепление к середине будущей недели, а за ним 6-8 июня ледоход на реке Печоре в Ненецком автономном округе, который в этом году проходит позднее обычного на 7-10 дней.

Пляжный сезон

Вполне летняя погода установилась 3 июня на российском побережье Балтики в Калининградской области. Однако в пятницу здесь было объявлено штормовое предупреждение в связи с утренними заморозками от ноля до минус двух градусов в восточных районах региона. Сейчас в области не жарко - от 13 до 18 градусов тепла, но это не мешает отдыхающим отправиться отдыхать за город или на пляжи в курортные города. В субботу открывает сезон и пляж города "Янтарный", который второй год проводит лето под "Голубым флагом", подтвердив соответствие качества песка и воды на пляже, а также инфраструктуры мировым стандартам.