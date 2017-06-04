"ВИМ-Авиа" вывезла из Анадыря в Москву пассажиров задержанных ранее рейсов

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АНАДЫРЬ, 4 июня. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании "ВИМ-Авиа", чьи рейсы 30 мая и 1 июня были задержаны в Анадыре, вылетели в Москву. Всего округ покинули 430 человек, сообщил директор Международного аэропорта Анадырь (Угольный) Олег Дикий.
"Сегодня сотрудники за полтора часа оперативно зарегистрировали на рейс 430 человек. Пассажиры задержанных рейсов от 30 мая и 1 июня отправились в российскую столицу на Boeing 777-300, который вмещает до полутысячи человек", - сказал Дикий. Следующий рейс из Анадыря в Москву запланирован на 6 июня.
В правительстве Чукотки между тем обеспокоены ситуацией вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за задержек рейсов, поскольку в регионе начался отпускной сезон. Губернатор Чукотского округа Роман Копин уже обратился к главе Росавиации с просьбой разобраться в ситуации.
В самой авиакомпании пояснили, что веерные задержки рейсов произошли из-за позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания. Сейчас компания корректирует расписание, чтобы выполнить все обязательства по перевозке пассажиров.