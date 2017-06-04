Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Журнал The New Times закрывает бумажную версию

Общество
4 июня, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Главный редактор журнала Евгения Альбац объяснила причину закрытия нехваткой денег

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный редактор издания журнала "The New Times" Евгения Альбац

Главный редактор издания журнала "The New Times" Евгения Альбац

© Анатолий Струнин/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии бумажной версии издания. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Альбац выложила на своей странице обложку журнала с надписью "Спасибо, что были с нами". В комментариях она подтвердила, что бумажная версия издания закрывается.

Главред пояснила причину закрытия нехваткой денег.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
5
Тысячи аргентинцев вышли в Буэнос-Айресе на марш против насилия в отношении женщин
Так выглядит сейчас река Кума у села Отказное, которое находится под угрозой подтопления
4
В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
Трамп после теракта в Лондоне призвал покончить с политкорректностью
3
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
4
Журнал The New Times закрывает бумажную версию
5
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
6
Глава НИИ скорой помощи им. Склифосовского покидает свой пост
7
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
Темы дня
Загрузка...
Реклама