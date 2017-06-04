Журнал The New Times закрывает бумажную версию

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии бумажной версии издания. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Альбац выложила на своей странице обложку журнала с надписью "Спасибо, что были с нами". В комментариях она подтвердила, что бумажная версия издания закрывается.

Главред пояснила причину закрытия нехваткой денег.