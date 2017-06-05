На международном Ливадийском форуме в Ялте обсудят поддержку русского языка

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в III Международном Ливадийском форуме, главной темой которого станет поддержка русского языка и языков народов России. Как отмечают в пресс-службе верхней палаты, форум, который открывается в Ялте, проходит под эгидой Совфеда.
"В этом году форум посвящен поддержке русского языка и языков народов России, повышению роли русского языка в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве, развитию общего культурного и гуманитарного пространства", - говорится в сообщении пресс-службы.
В мероприятиях также примут участие глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, глава республики Крым Сергей Аксенов, а также представители международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные гости.
По окончании работы форума будет принят итоговый документ, содержащий рекомендации в адрес федеральных и региональных органов государственной власти.
Как подчеркнула Валентина Матвиенко, русский язык пользуется уважением и признанием в мире. "Интерес к его изучению, к русской культуре был и остается огромным. Важную роль в этом играет то, что русский язык - один из мировых языков", - цитирует ее слова пресс-служба.
Ливадийский форум, который приурочен к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России, стал правопреемником проводившегося до 2013 года украино-российского форума "Взаимодействие". Это открытая общественно-политическая площадка для профессионального обсуждения проблем и перспектив русского мира. Традиционное место проведения форума - Ливадийский дворец и Воронцовский дворец Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.