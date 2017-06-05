В Ханое открылась Неделя русского языка

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ХАНОЙ, 5 июня. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Неделя русского языка открылась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ханое. Ее программой в период с 5 по 9 июня запланированы научно-методические мероприятия, приуроченные к значимым российским праздникам: дню рождения великого русского классика А.С.Пушкина и отмечаемому 6 июня международному Дню русского языка, сообщила ТАСС директор РЦНК, руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме Наталья Шафинская.
Специально для участия в Неделе русского языка в Ханой прибыла делегация специалистов по преподаванию русского языка как иностранного из ведущих российских вузов. В ее состав вошли представители Томского государственного университета (ТГУ), Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова (НГЛУ), Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ), Российского университета дружбы народов (РУДН).
"Российские специалисты проведут на базе РЦНК учебно- методические семинары, беседы, дискуссии, мастер-классы. Эти мероприятия направлены на повышение квалификации вьетнамских русистов - преподавателей школ и вузов Вьетнама, переводчиков и филологов. Кроме встреч в РЦНК, в программе Недели русского языка запланированы выездные открытые уроки российских специалистов в ряде школ провинций северной части Вьетнама ", - сказала глава представительства Россотрудничества.
Во время Недели русского языка в РЦНК также пройдет праздничный концерт "Пушкинский вечер", фотовыставка "Александр Пушкин в иллюстрациях" и церемония награждения победителей конкурса "Сказки А.С. Пушкина".