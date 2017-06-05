В России в почтовое обращение вышла новая марка, посвященная Году экологии

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новая марка, посвященная Году экологии в России, вышла в почтовое обращение тиражом в 225 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Марка".
"5 июня в почтовое обращение вышла марка, посвященная Году экологии, - говорится в сообщении. - На почтовой марке изображен логотип Года экологии на фоне русского пейзажа".
Номинал марки, изданной тиражом 225 тыс. экземпляров, - 22 рубля, ее размер - 3737 мм.
Как рассказали в пресс-службе АО "Марка", дополнительно к выпуску почтовой марки издан конверт первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы.
Указом президента 2017 год в России объявлен Годом экологии. Его цель - привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, а также улучшить состояние экологической безопасности страны.