Депутат Свищев просит Собянина учесть при реновации возведение современных спортплощадок

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой предусмотреть при реализации программы реновации жилищного фонда столицы строительство современных спортивных площадок для занятий не только футболом, хоккеем, баскетболом или волейболом, но и для набирающего в России популярность воркаута (любительский вид спорта, включающий в себя выполнение различных упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках и других конструкциях - прим. ТАСС). Копия депутатского запроса имеется в распоряжении ТАСС.

"Считаю необходимым в рамках реализации программы реновации в городе Москве при определении состава и содержания проектов планировки территории в обязательном порядке предусмотреть строительство спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом с использованием передовых отечественных и зарубежных спортивных технологий, которые обеспечат жителей столицы современными площадками, отвечающими всем требованиям техники безопасности", - указывает он, обращаясь к Собянину. Депутат просит учесть этот вопрос, несмотря на реализованную в 2012-2016 гг. государственную программу "Спорт Москвы", когда было построено значительное количество спортивных инфраструктурных объектов.

Помимо "спортивных площадок, адаптированных для занятий традиционно почитаемыми в нашей стране видами спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол, волейбол", Свищев просит рассмотреть возможность создания спортивных площадок, "предназначенных для более современных, стремительно развивающихся не только в России, но и за рубежом уличных видов спорта, как воркаут".

Парламентарий уверен, что "наличие специально оборудованных спортивных площадок во дворах новых жилищных комплексов будет способствовать пропаганде здорового образа жизни и развитию массового спорта, а также станет одним из факторов качественного улучшения комфортности проживания жителей столицы".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Всего для сноса изначально было заявлено 8 тыс. домов, в них проживают 1,6 млн человек. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тысячи.

В перечень для голосования вошли дома, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Рассмотрение инициативы нижней палатой во втором чтении запланировано на 9 июня.