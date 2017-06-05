Около 1,5 млн мальков осетра выпустят в естественную среду по экопрограмме Крымского моста

Первый в истории форум атлетов-паралимпийцев пройдет в июне в немецком ДуйсбургеСпорт 5 июня, 10:52
Мутко: матч с венграми важен для сборной России со всех точек зренияСпорт 5 июня, 10:51
Минфин прогнозирует снижение цены барреля нефти до $40 в I квартале 2018 годаЭкономика и бизнес 5 июня, 10:15
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человекПроисшествия 5 июня, 10:03
Как правильно экономить на запчастях: пять советов IsNext.ruНовости партнеров 5 июня, 10:00
Иркутские власти не будут тушить пожар на площади 16 тыс. гаСибирь 5 июня, 9:27
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"Спорт 5 июня, 9:26
Telegraph: один из лондонских террористов пытался вербовать детейМеждународная панорама 5 июня, 9:24
Тиллерсон: США, возможно, будут заинтересованы в новом соглашении по климатуМеждународная панорама 5 июня, 9:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Реализация трехлетней программы по искусственному воспроизводству и выпуску в естественную среду обитания мальков русского осетра началась на Таманском полуострове в Краснодарском крае в рамках экологической программы проекта Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией. Об этом сообщил информационный центр "Крымский мост".
"До конца 2019 года в водоемы Кубани будет выпущено 1,5 млн мальков русского осетра", - говорится в сообщении. Отмечено, что данная работа разделена на три этапа. "Первый выпуск молоди в реку Кубань - это 500 тыс. штук - запланирован до конца июня 2017 года", - добавили в инфоцентре.
Реализация данной экопрограммы имеет важное значение для Азово-Черноморского региона, где, согласно многолетним наблюдениям, "численность осетровых снижается, в частности, из-за браконьерского промысла". "Поддержать популяцию получается только путем промышленного возврата <...> Экологические мероприятия в рамках Крымского моста позволят сделать еще больше для сохранения уникального генофонда азовских подвидов осетровых", - приведены в сообщении слова Оксаны Фурсовой - ведущего инженера по охране окружающей среды ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик строительства).
В инфоцентре отметили, что программа экологического сопровождения проекта Крымского моста была проработана еще на этапе проектирования объекта. Она включает компенсационные мероприятия, а также регулярный экологический мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях. Влияние строительства на состояние биоресурсов, воздуха, почвы, акватории Черного и Азовского морей, поверхностных вод, орнитофауны, растительного и животного мира контролируют специалисты целого ряда российских институтов и организаций.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей.