Около 1,5 млн мальков осетра выпустят в естественную среду по экопрограмме Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Реализация трехлетней программы по искусственному воспроизводству и выпуску в естественную среду обитания мальков русского осетра началась на Таманском полуострове в Краснодарском крае в рамках экологической программы проекта Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией. Об этом сообщил информационный центр "Крымский мост".

"До конца 2019 года в водоемы Кубани будет выпущено 1,5 млн мальков русского осетра", - говорится в сообщении. Отмечено, что данная работа разделена на три этапа. "Первый выпуск молоди в реку Кубань - это 500 тыс. штук - запланирован до конца июня 2017 года", - добавили в инфоцентре.

Реализация данной экопрограммы имеет важное значение для Азово-Черноморского региона, где, согласно многолетним наблюдениям, "численность осетровых снижается, в частности, из-за браконьерского промысла". "Поддержать популяцию получается только путем промышленного возврата <...> Экологические мероприятия в рамках Крымского моста позволят сделать еще больше для сохранения уникального генофонда азовских подвидов осетровых", - приведены в сообщении слова Оксаны Фурсовой - ведущего инженера по охране окружающей среды ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик строительства).

В инфоцентре отметили, что программа экологического сопровождения проекта Крымского моста была проработана еще на этапе проектирования объекта. Она включает компенсационные мероприятия, а также регулярный экологический мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях. Влияние строительства на состояние биоресурсов, воздуха, почвы, акватории Черного и Азовского морей, поверхностных вод, орнитофауны, растительного и животного мира контролируют специалисты целого ряда российских институтов и организаций.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей.