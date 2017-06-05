Совет муниципальных образований Москвы поддержал программу реновации

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Совет муниципальных образований столицы поддержал программу реновации жилищного фонда и выступил за скорейшее принятие соответствующего федерального закона, передает корреспондент ТАСС с заседания президиума совета.

"Сейчас идет голосование (по программе реновации). Я считаю, что, учитывая те итоги, которые есть по голосованию, муниципальное сообщество должно поддержать жителей домов, вошедших в перечень для голосования, и помочь им получить комфортное жилье", - сказал председатель Совета Владимир Дудочкин.

По мнению ответственного секретаря Совета муниципальных образований Москвы, главы муниципального округа Нагатинский затон Михаила Львова, правительство столицы нашло "правильное решение, предложив жителям пятиэтажек, которые находятся в ветхом состоянии, решить вопрос путем их сноса и предоставления нового комфортного жилья".

Обращение к спикеру Госдумы

По итогам заседания президиум Совета принял решение поддержать обращение муниципальных депутатов к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем говорится о необходимости скорейшего принятия ФЗ "О внесении изменений в закон Российской Федерации о статусе столицы РФ и отдельные законодательные акты в части установления особенностей реновации жилищного фонда… в городе федерального значения Москве".

По словам Дудочкина, на обращение к Володину подписали более 600 депутатов.

"Сбор подписей продолжается", - сказал ответственный секретарь Совета муниципальных образований столицы.

Голосование жителей о возможном включении их дома в программу реновации началось на портале "Активный гражданин" 14 мая в 20:00 мск, в МФЦ - с 15 мая 08:00 мск. В перечень для голосования включено около 4,5 тыс. домов в 85 районах Москвы.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, средняя явка на голосовании превысила 45%, при этом 89% проголосовавших высказались за включение их дома в программу реновации.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.