МЧС Москвы предупреждает об усилении порывов ветра до 18 м/с

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Дождь, гроза и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются 5 июня в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"В Москве в ближайший час и до 23:00 мск в понедельник ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами 13-18 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.
ГУ МЧС России по Москве настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, по возможности парковать автомобиль в гараж или оставлять его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от других участников движения.
"При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей. При грозе возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом", - сказал сотрудник пресс-службы.