В Москве объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в столице в связи с сильным дождем и порывистым ветром. Как сообщили в пресс-службе Мосводостока, дежурство более 350 аварийных бригад организовано в столице в связи с непогодой.

"В связи с получением неблагоприятного прогноза погоды, для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта, силами ГУП "Мосводосток" организованно круглосуточное дежурство порядка 356 бригад, что составляет 1,1 тыс. рабочих предприятия, порядка 285 единиц техники, в том числе специальной", - уточнили в пресс-службе.

К 14:15 мск в Центральную диспетчерскую службу предприятия поступила одна заявка о скоплении воды. До конца дня в городе может выпасть более 20% месячной нормы осадков.