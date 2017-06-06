Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жителей Ямала перевозят на вездеходах через затопленный паводком участок трассы

Общество
6 июня, 9:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

Ранее разлившаяся река Надым затопила 150-метровый участок автотрассы, в связи с чем жителей перевозили на моторных лодках и суднах на воздушных подушках

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) используют вездеходы для перевозки людей через затопленный участок автодороги "Надым - Новый Уренгой", это стало возможным после падения на полметра уровня воды в реке Надым, ранее приходилось задействовать судна на воздушной подушке и моторные лодки. Об этом сообщили в администрации Надымского района ЯНАО.

"Уровень воды в реке Надым упал на полметра, по подтопленному участку дороги людей перевозят автомобилем "Урал-вахта". Необходимости в работе моторных лодок или судна на воздушной подушке пока нет", - сказали в администрации.

Разлившаяся река Надым затопила 6 июня 150-метровый участок автотрассы, жителей перевозили через затопленный участок на суднах на воздушных подушках и моторных лодках. На месте ЧП развернуты пункт временного размещения и оперативный штаб.

"Состоялся облет реки Надым на вертолете. Причина резко увеличения уровня воды и затопления трассы - ледовый затор в низовьях реки. Сейчас верховье Надыма чистое, заторы есть, но их немного", - уточнили в администрации.

Сообщается, что, возможно, уже скоро по дороге смогут самостоятельно проезжать грузовые автомобили. "Если тенденция к падению уровня воды сохранится, будет решаться вопрос о пропуске грузовых автомобилей. Урон, нанесенный автодороге, мы сможем оценить, когда дорожное полотно откроется от воды. На участке дежурит подрядчик, сотрудники дирекции также организовали здесь посменное дежурство", - рассказал начальник Надымского филиала Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Эдуард Носань.

Надым - один из крупнейших населенных пунктов ЯНАО, здесь живут около 45 тыс. человек. Ледоход в регионе прошел 27 мая, с 4 июня в регионе наблюдается резкое потепление, температура воздуха повысилась до +15 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
3
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите
4
Победа с привкусом горечи: сборная России обыграла венгров, но потеряла одного из лидеров
5
"Ъ": российские авиакомпании в 2016 году понесли убытки на 10 млрд рублей
6
СМИ: арестована подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
7
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
Темы дня
Загрузка...
Реклама