Жителей Ямала перевозят на вездеходах через затопленный паводком участок трассы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) используют вездеходы для перевозки людей через затопленный участок автодороги "Надым - Новый Уренгой", это стало возможным после падения на полметра уровня воды в реке Надым, ранее приходилось задействовать судна на воздушной подушке и моторные лодки. Об этом сообщили в администрации Надымского района ЯНАО.

"Уровень воды в реке Надым упал на полметра, по подтопленному участку дороги людей перевозят автомобилем "Урал-вахта". Необходимости в работе моторных лодок или судна на воздушной подушке пока нет", - сказали в администрации.

Разлившаяся река Надым затопила 6 июня 150-метровый участок автотрассы, жителей перевозили через затопленный участок на суднах на воздушных подушках и моторных лодках. На месте ЧП развернуты пункт временного размещения и оперативный штаб.

"Состоялся облет реки Надым на вертолете. Причина резко увеличения уровня воды и затопления трассы - ледовый затор в низовьях реки. Сейчас верховье Надыма чистое, заторы есть, но их немного", - уточнили в администрации.

Сообщается, что, возможно, уже скоро по дороге смогут самостоятельно проезжать грузовые автомобили. "Если тенденция к падению уровня воды сохранится, будет решаться вопрос о пропуске грузовых автомобилей. Урон, нанесенный автодороге, мы сможем оценить, когда дорожное полотно откроется от воды. На участке дежурит подрядчик, сотрудники дирекции также организовали здесь посменное дежурство", - рассказал начальник Надымского филиала Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Эдуард Носань.

Надым - один из крупнейших населенных пунктов ЯНАО, здесь живут около 45 тыс. человек. Ледоход в регионе прошел 27 мая, с 4 июня в регионе наблюдается резкое потепление, температура воздуха повысилась до +15 градусов.