Российские фильмы-призеры фестивалей бесплатно покажут в кинотеатрах Москвы ко Дню России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Кинотеатры сети "Московское кино" департамента культуры города Москвы 11 и 12 июня бесплатно покажут отечественные фильмы XX века, которые стали призерами мировых кинофестивалей. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

"Выбранные фильмы - призеры главных европейских кинофестивалей. На большом экране зрители смогут увидеть картины, покорившие Канны, Берлин и Венецию. В программе фильмы Александра Сокурова, Алексея Германа-младшего, Алексея Попогребского. Также у горожан будет возможность посмотреть картины Николая Экка - режиссера первых фильмов с цветом и звуком - и фильмы номинанта на премию "Оскар" и "Золотую пальмовую ветвь" Григория Чухрая", - рассказали в пресс-службе "Москино".

Отмечается, что в 12 кинотеатрах пройдет более 20 сеансов. Зрители увидят фильмы как советского времени - "Сорок первый" (1956), "Отелло" (1955), "Сто дней после детства" (1975), так и современные картины - "Фауст" (2011), "Бумажный солдат" (2008), "Как я провел этим летом" (2010).

Ранее сообщалось, что 12 июня в Москве в третий раз откроется Всероссийский фестиваль-конкурс "Музыка Земли". На праздничном концерте прозвучат премьеры в исполнении руководителя смотра, пианиста Бориса Березовского, а также Государственного академического камерного оркестра России.