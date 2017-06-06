Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские фильмы-призеры фестивалей бесплатно покажут в кинотеатрах Москвы ко Дню России

Общество
6 июня, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В программе фильмы Александра Сокурова, Алексея Германа-младшего, Алексея Попогребского

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Кинотеатры сети "Московское кино" департамента культуры города Москвы 11 и 12 июня бесплатно покажут отечественные фильмы XX века, которые стали призерами мировых кинофестивалей. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

"Выбранные фильмы - призеры главных европейских кинофестивалей. На большом экране зрители смогут увидеть картины, покорившие Канны, Берлин и Венецию. В программе фильмы Александра Сокурова, Алексея Германа-младшего, Алексея Попогребского. Также у горожан будет возможность посмотреть картины Николая Экка - режиссера первых фильмов с цветом и звуком - и фильмы номинанта на премию "Оскар" и "Золотую пальмовую ветвь" Григория Чухрая", - рассказали в пресс-службе "Москино".

Отмечается, что в 12 кинотеатрах пройдет более 20 сеансов. Зрители увидят фильмы как советского времени - "Сорок первый" (1956), "Отелло" (1955), "Сто дней после детства" (1975), так и современные картины - "Фауст" (2011), "Бумажный солдат" (2008), "Как я провел этим летом" (2010).

Ранее сообщалось, что 12 июня в Москве в третий раз откроется Всероссийский фестиваль-конкурс "Музыка Земли". На праздничном концерте прозвучат премьеры в исполнении руководителя смотра, пианиста Бориса Березовского, а также Государственного академического камерного оркестра России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
3
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите
4
Победа с привкусом горечи: сборная России обыграла венгров, но потеряла одного из лидеров
5
"Ъ": российские авиакомпании в 2016 году понесли убытки на 10 млрд рублей
6
СМИ: арестована подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
7
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
Темы дня
Загрузка...
Реклама