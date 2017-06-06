Жители при реновации получат равнозначное или равноценное жилье

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Собственники жилья, попадающего под программу реновации в Москве, смогут получить на выбор равнозначные или равноценные квартиры в домах, расположенных в том же районе столицы, или компенсацию в денежной форме. Об этом говорится в редакции текста законопроекта о реновации жилья Москве, предлагаемого к рассмотрению во втором чтении.

"Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих реновации, и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих реновации, в целях обеспечения их жилищных прав взамен указанных жилых помещений предоставляются равнозначные жилые помещения", - говорится в тексте документа.

При этом под равнозначным жилым помещением "понимается жилое помещение, одновременно соответствующее следующим требованиям": жилая площадь и количество комнат в нем не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь нового жилого помещения превышает общую площадь освобождаемого; "такое жилое помещение… имеет улучшенную отделку в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом города Москвы, а также "находится в многоквартирном доме, который расположен в том же районе города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, подлежащий реновации (границы указанного района определяются по состоянию на 1 января 2017 года)". "За исключением случая, если многоквартирный дом расположен в Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе города Москвы. В этом случае равнозначное жилое помещение предоставляется в границах административного округа города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, подлежащий реновации", - уточняется в поправках.

Собственник жилого помещения, попавшего под реновацию, "на основании письменного заявления вместо предоставляемого бесплатно в собственность равнозначного жилого помещения вправе получить за освобождаемое жилое помещение равноценное возмещение в денежной форме или в форме равноценного жилого помещения", - говорится в поправках ко второму чтению.

В документе также отмечается, что жители домов, которые попадают в программу реновации в Москве, смогут за дополнительную плату получить квартиры большей площади или с большим количеством комнат, в том числе это может быть сделано за счет средств материнского капитала.

"Собственники жилых помещений, наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в решение о реновации, которым предоставляются в собственность равнозначные жилые помещения, вправе по письменному заявлению приобрести за доплату жилые помещения большей площади и (или) имеющие большее количество комнат, чем предоставляемые им равнозначные жилые помещения, в порядке, установленном нормативным правовым актом города Москвы", - говорится в документе.

"В том числе (это может быть сделано) за счет средств материнского (семейного) капитала, а также за счет жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых подтверждается государственными жилищными сертификатами, иных не запрещенных законодательством РФ источников", - подчеркивается в поправках.

В редакции законопроекта о реновации ко второму чтению отдельно оговаривается, что "в случае если в жилом помещении в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, предоставление собственникам такого жилого помещения возмещения в денежной форме не допускается".

При этом особо отмечается, что предоставление равнозначного или равноценного жилья участникам программы в целом "осуществляется без взимания доплаты".