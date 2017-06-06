Арендаторы нежилых помещений в сносимых домах Москвы получат право на равнозначную аренду

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московские предприниматели, арендовавшие нежилые помещения в домах, подлежащих сносу по программе реновации, смогут заключить договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов. Соответствующие поправки к законопроекту о реновации подготовлены к его второму чтению в Госдуме, которое пройдет 9 июня.

"В случае прекращения в связи с реализацией программы реновации договора аренды нежилого помещения в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, находящегося в собственности города Москвы и арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, указанный субъект имеет право на заключение нового договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы и являющегося равнозначным", - говорится в новой редакции законопроекта, опубликованного на сайте профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству.

В поправках указано, что новый договор аренды нежилого помещения "заключается на тех же условиях, что и прекращаемый договор аренды нежилого помещения, и на срок, оставшийся до его истечения, без проведения торгов и с сохранением льгот, предусмотренных законодательством РФ, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы".

Если срок прекращаемого договора аренды нежилого помещения истек, но указанный договор считается возобновленным, новый договор аренды нежилого помещения заключается на десять лет.

"В случае если субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие нежилые помещения в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, … имели на момент включения указанного многоквартирного дома в программу реновации преимущественное право на приобретение указанного арендуемого нежилого помещения, … указанное преимущественное право сохраняется в отношении равнозначного нежилого помещения, предоставленного им по новому договору аренды нежилого помещения на срок действия программы реновации, - отмечается в законопроекте.

В Госдуме 6 июня пройдут парламентские слушания, посвященные программе реновации, на которые пригласили жителей домов, предложенных к сносу.