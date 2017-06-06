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Арендаторы нежилых помещений в сносимых домах Москвы получат право на равнозначную аренду

Общество
6 июня, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Заключение нового договора аренды будет проходить с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московские предприниматели, арендовавшие нежилые помещения в домах, подлежащих сносу по программе реновации, смогут заключить договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов. Соответствующие поправки к законопроекту о реновации подготовлены к его второму чтению в Госдуме, которое пройдет 9 июня.

"В случае прекращения в связи с реализацией программы реновации договора аренды нежилого помещения в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, находящегося в собственности города Москвы и арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, указанный субъект имеет право на заключение нового договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы и являющегося равнозначным", - говорится в новой редакции законопроекта, опубликованного  на сайте профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству.

В поправках указано, что новый договор аренды нежилого помещения "заключается на тех же условиях, что и прекращаемый договор аренды нежилого помещения, и на срок, оставшийся до его истечения, без проведения торгов и с сохранением льгот, предусмотренных законодательством РФ, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы".

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Если срок прекращаемого договора аренды нежилого помещения истек, но указанный договор считается возобновленным, новый договор аренды нежилого помещения заключается на десять лет.

"В случае если субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие нежилые помещения в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, … имели на момент включения указанного многоквартирного дома в программу реновации преимущественное право на приобретение указанного арендуемого нежилого помещения, … указанное преимущественное право сохраняется в отношении равнозначного нежилого помещения, предоставленного им по новому договору аренды нежилого помещения на срок действия программы реновации, - отмечается в законопроекте.

В Госдуме 6 июня пройдут парламентские слушания, посвященные программе реновации, на которые пригласили жителей домов, предложенных к сносу.

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