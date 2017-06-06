В Госдуме обещают рассмотреть все обращения граждан по законопроекту о реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит все поступившие от граждан обращения в связи с законопроектом о реновации жилого фонда Москвы. Об этом заявила журналистам руководитель аппарата Госдумы Татьяна Воронова.

"Вы знаете, что в Госдуму поступил целый ряд обращений граждан, касающихся реновации. Общее их число - порядка 20 тысяч", - сказала Воронова. По ее словам, на Охотном ряду тщательно проверили каждый из этих документов.

"Выяснилось, что аутентичных обращений 13 тысяч, там "задвоенные" были и так далее. Из этих 13 тысяч жителей только порядка 4 тысяч проживает в пятиэтажках, которые подпадают под реновацию. Из этих 4 тысяч действительно проживает в этих пятиэтажках 2894 человека, то есть где-то треть от заявленных", - отметила глава думского аппарата.

Еще треть заявлений "поступила от жителей пятиэтажек, которые не подпадают под реновацию, и чуть более трети - от жителей, которые вообще проживают не в пятиэтажках", констатировала Воронова. "Около тысячи заявлений не подлежит идентификации, потому что либо нет фамилии, либо адреса, либо адрес не в Москве", - добавила она.

"Принято решение работать со всеми обращениями. С теми людьми, которые высказали свою позицию в отношении программы реновации и проживают в этих пятиэтажках, депутаты всех фракций будут работать и выяснят, что еще можно учесть. Ни одно из обращений не останется неизученным", - пообещала Воронова.

Во вторник в Госдуме пройдут широкие парламентские слушания, в центре внимания которых будут поправки ко второму чтению к законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы. Их участниками станут не менее 450 человек, 300 из которых - москвичи, дома которых попадают в программу по сносу хрущевок.