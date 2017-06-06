Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа IOWA выступит на выпускном у победителя конкурса "ВКонтакте"

Общество
6 июня, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Участникам акции необходимо записать самое креативное видео об окончании школы и выложить его в соцсеть с хештегом #Выпускной2к17, победителя выберут участники музыкального коллектива

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила конкурс на самое креативное видео об окончании школы, наградой станет выступление поп-группы IOWA на выпускном. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"Выпускники российских школ 2017 года получат шанс пригласить поп-группу IOWA выступить на выпускном вечере в рамках нового конкурса "ВКонтакте". Главное условие акции - записать самое креативное видео об окончании школы и выложить его "ВКонтакте" с хэштегом #Выпускной2к17", - говорится в релизе.

Участники музыкального коллектива лично выберут победителя. "Выпускной - это большой праздник и одно из самых запоминающихся событий, и мы постараемся сделать этот день еще ярче. Мы лично выберем лучшее видео и выступим в школе, которую заканчивают победители. Неважно, из какого они города или региона, главное - оригинальность и креативность ребят", - цитирует пресс-служба солистку группы Екатерину Иванчикову.

Акция проходит в рамках проекта соцсети "Выпускной 2017", запущенного в мае. Пользователи, которые указали 2017 как год окончания школы в своем профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов. Также для выпускников доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент.

Во "ВКонтакте" добавили, что участие в акции приняли уже более 460 тыс. человек - свыше 70% выпускников этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
2
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
3
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
6
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
7
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама