Группа IOWA выступит на выпускном у победителя конкурса "ВКонтакте"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила конкурс на самое креативное видео об окончании школы, наградой станет выступление поп-группы IOWA на выпускном. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"Выпускники российских школ 2017 года получат шанс пригласить поп-группу IOWA выступить на выпускном вечере в рамках нового конкурса "ВКонтакте". Главное условие акции - записать самое креативное видео об окончании школы и выложить его "ВКонтакте" с хэштегом #Выпускной2к17", - говорится в релизе.

Участники музыкального коллектива лично выберут победителя. "Выпускной - это большой праздник и одно из самых запоминающихся событий, и мы постараемся сделать этот день еще ярче. Мы лично выберем лучшее видео и выступим в школе, которую заканчивают победители. Неважно, из какого они города или региона, главное - оригинальность и креативность ребят", - цитирует пресс-служба солистку группы Екатерину Иванчикову.

Акция проходит в рамках проекта соцсети "Выпускной 2017", запущенного в мае. Пользователи, которые указали 2017 как год окончания школы в своем профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов. Также для выпускников доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент.

Во "ВКонтакте" добавили, что участие в акции приняли уже более 460 тыс. человек - свыше 70% выпускников этого года.