Собянин призвал москвичей не поддаваться на провокации, связанные с программой реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан - участников программы реновации жилья - не верить информации, содержащейся в распространяемых провокаторами листовках, в которых говорится о переселении в отдаленные районы.

"Уважаемые друзья, я вас очень прошу: не обращайте внимание на ту дурь, которая изложена в листовочках. Совершенно очевидно, что это провокации тех людей, которые хотят вас настроить против программы, запугать вас, обмануть - это очевидная глупость", - сказал Собянин в ходе парламентских слушаний по программе реновации в Госдуме.

По его словам, в этих листовках провокаторы рассказывают о том, что людей в течение 20 дней "выселят насильно", "переселят в Новую Москву или за 101-й км".

"Очевидно: это недобросовестные люди, это политиканы, которые пользуются ситуаций и ее раскачивают. Такого не может быть и не будет", - подчеркнул мэр.