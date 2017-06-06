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Собянин призвал москвичей не поддаваться на провокации, связанные с программой реновации

Общество
6 июня, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

По словам мэра, провокаторы распространяют листовки с недостоверной информацией о переселении в отдаленные районы

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан - участников программы реновации жилья - не верить информации, содержащейся в распространяемых провокаторами листовках, в которых говорится о переселении в отдаленные районы.

"Уважаемые друзья, я вас очень прошу: не обращайте внимание на ту дурь, которая изложена в листовочках. Совершенно очевидно, что это провокации тех людей, которые хотят вас настроить против программы, запугать вас, обмануть - это очевидная глупость", - сказал Собянин в ходе парламентских слушаний по программе реновации в Госдуме.

По его словам, в этих листовках провокаторы рассказывают о том, что людей в течение 20 дней "выселят насильно", "переселят в Новую Москву или за 101-й км".

"Очевидно: это недобросовестные люди, это политиканы, которые пользуются ситуаций и ее раскачивают. Такого не может быть и не будет", - подчеркнул мэр.

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