Собянин: программа реновации проработана лучше первой программы сноса ветхого жилья

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Новая программа сноса ветхого жилья в Москве отвечает требованиям жителей столицы и проработана лучше, чем первая такая программа, которая реализовывалась в течение последних 20 лет. Об этом сообщил во вторник на слушаниях в Госдуме, посвященных законопроекту о реновации, мэр Москвы Сергей Собянин.

"В первой программе не было никаких преференций для граждан, никто не интересовался их мнением... Тем более не было никаких вариантов выхода из этой программы, не было гарантии переселения в тот же район проживания, не было гарантии качества отделки, не было социальной гарантии по поддержке при переселении. Новая программа в значительной степени отвечает на современные требования москвичей, защищает их", - сказал Собянин.

Кроме того, по его словам, условия первой программы сноса не предполагали возможности жителей определять судьбу дома, тогда как решение о включении дома в программу реновации будет приниматься, если не менее двух третей собственников, нанимателей квартир по договору соцнайма согласны на это.

Первая программа сноса ветхих жилых пятиэтажек в столице началась в 1999 году, в нее в качестве подлежащих расселению и сносу вошли 1722 хрущевки общей площадью 6,3 млн кв. метров.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади с улучшенной по сравнению с муниципальным жильем отделкой. Власти обещают помочь социально незащищённым горожанам с переездом. Собственники квартир в любой момент могут принять решение о выходе из программы.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.