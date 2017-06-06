Памятник Пушкину был открыт в Копенгагене в день рождения поэта

ОСЛО, 6 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Памятник Александру Пушкину был открыт в Копенгагене по случаю 218-й годовщины со дня рождения поэта. Бронзовый бюст был установлен на территории Королевской библиотеки в самом центре датской столицы.

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Как рассказал корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Дании Артур Маркарян, участие в торжественной церемонии принимали посол РФ в Дании Михаил Ванин и директор университетского отделения Королевской библиотеки Ханс Кристиан Миккельсен.

"Существует давняя история связей между знаменитым датским сказочником и писателем Хансом Кристианом Андерсеном и нашим великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, - отметил Маркарян. - Они были современниками, но не были знакомы лично, тем не менее, Андерсену по его запросу была направлена рабочая тетрадь Пушкина, в которой от руки были записаны два его стихотворения. Обложка этой тетради в 1939 году была обнаружена в архивах Андерсена, хранившихся в Королевской библиотеке. Поэтому мы и приняли решение установить памятник именно здесь".

Как сообщает Россотрудничество, число памятников Пушкину в мире растет - только за последние годы бюсты поэта появились Египте, Индии, Непале и Швейцарии.