Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Козак: правительство будет мониторить исполнение программы реновации в Москве

Общество
6 июня, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Вице-премьер подчеркнул, что правительство будет следить за исполнением федерального законодательства в ходе реализации проекта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство России будет мониторить ход реализации программы реновации в Москве, сообщил курирующий вопросы градостроительства вице-премьер Дмитрий Козак.

"Мы будем мониторить исполнение федерального законодательства и надзирать, каким образом осуществляется реализация программы реновации жилого фонда", - сказал вице- премьер в рамках парламентских слушаний по законопроекту о реновации.

Смотрите также

Жилье для каждого пятого москвича: что известно о новой программе сноса хрущевок

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Список домов будет определен путем голосования владельцев. Сейчас в списке для голосования 4,5 тыс. домов вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживает 1,6 млн человек. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир, при этом голоса "молчунов" (не проголосовавших) будут учтены как "за".

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение законопроекта о реновации запланировано на 9 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Отдыхающие на пляже в Серебряном бору, Москва
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагорать
Лиза, Костик и Илья Дерзаевы
Мальчик, который никогда не плакал: история усыновления ребенка из интерната для инвалидов
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане
Фото
7
Выпускники-2017 отрепетировали вальс в Государственном Кремлевском дворце
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
2
Лавров: если Киев введет визовый режим с РФ, Москва ответит зеркально
3
Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик
4
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
5
Полицейский открыл огонь по мужчине, напавшему на него у собора Парижской Богоматери
6
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
7
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
Темы дня
Загрузка...
Реклама