Козак: правительство будет мониторить исполнение программы реновации в Москве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство России будет мониторить ход реализации программы реновации в Москве, сообщил курирующий вопросы градостроительства вице-премьер Дмитрий Козак.

"Мы будем мониторить исполнение федерального законодательства и надзирать, каким образом осуществляется реализация программы реновации жилого фонда", - сказал вице- премьер в рамках парламентских слушаний по законопроекту о реновации.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Список домов будет определен путем голосования владельцев. Сейчас в списке для голосования 4,5 тыс. домов вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживает 1,6 млн человек. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир, при этом голоса "молчунов" (не проголосовавших) будут учтены как "за".

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение законопроекта о реновации запланировано на 9 июня.