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Уровень воды в Надыме на затопленном участке трассы на Ямале продолжает снижаться

Общество
7 июня, 9:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

По затопленному участку дороги организовано движение грузового и легкового транспорта повышенной проходимости

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Надыме на затопленном участке трассы "Надым - Новый Уренгой" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продолжает снижаться. По участку автомобильной дороги открыто движение грузового и легкового транспорта повышенной проходимости, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"За ночь вода снизилась незначительно. По данным гидропоста, уровень воды в 07:00 часов (05:00 мск) составил 380 см, что на 4 см сантиметра ниже, чем сутками ранее", - приводит пресс-служба слова начальника Надымского филиала ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства" ЯНАО Эдуарда Носаня. Критической отметкой является 300 см.

По затопленному участку автодороги, длина которого 150 метров, открыто движение грузового и легкового транспорта повышенной проходимости. "Перевозку пассажиров по-прежнему осуществляют автомобилем "Урал-вахта". При этом лодки и суда на воздушных подушках готовы вернуться к работе в случае повышения уровня воды в реке", - уточнили в пресс- службе.

Ранее сообщалось, что 5 июня движение на трассе Надым - Новый Уренгой было заблокировано из-за паводка, затопленным оказался 150-метровый участок дороги, уровень воды составлял 445 см. Жителей Ямала перевозили на моторных лодках и суднах на воздушных подушках. Причиной паводка на региональной трассе стал ледовый затор в низовьях реки Надым.

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