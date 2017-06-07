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Строительные процедуры при реновации в Москве будут упрощены

Общество
7 июня, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Сокращение сроков строительных процедур не повлияет на качество реализации программы, подчеркнул глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Москвы упростят строительные процедуры при реализации проектов реновации. Как сообщил в среду журналистам глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, провести экспертизу, оценку достоверности и получить градостроительный план земельного участка можно будет в максимально сжатые сроки.

"По поручению мэра Москвы была создана специальная рабочая группа по оптимизации процедур, мы договорились о сокращении действующих сроков. Например, для выдачи ГПЗУ (градостроительный план земельного участка) сегодня установлен срок в 30 дней, мы договорились, что будем сокращать (его) до 14 дней. Проведение итогового проекта государственного строительного надзора - (сокращается) с 28 до 14 дней. Экспертизу - с 30 до 20 дней, оценку достоверности - с 30 до 15 дней", - сказал Левкин.

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По его словам, по совокупности строительные процедуры могут сократиться до 55 дней. "Мы очень взвешенно обращали внимание на то, что сокращение не может быть запредельным. Есть какая-то логика и необходимость, чтобы качественно выполнить услугу", - отметил глава департамента.

Левкин подчеркнул, что оптимизация сроков не повлияет на качество реализации программы. "Если процедура есть, значит, есть контроль на федеральном и региональном уровне", - отметил он.

По данным процедурам уже готовятся новые постановления правительства, заверил Левкин. "Мы провели их согласования и надеемся, что в июне - начале июля в этой части выдут новые постановления правительства Москвы с новыми сроками этих процедур", - сказал он.

Отмена ордеров земляных работ

Глава департамента градостроительной политики Москвы, кроме того, сообщил, что власти столицы могут отменить ордера на проведение земляных работ.

"Что касается проведения земляных работ - так называемая функция Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) или ордер на проведение земляных работ. Мы договорились с коллегами о том, что мы можем пойти на отмену выдачи ордеров, перейти на уведомительный характер застройщика, но при этом функция ОАТИ, связанная с контролем административного застройщика, остается. Мы предполагаем, что это позволит нам сократить еще на 25 дней процедуры", - добавил Левкин.

По упрощенной схеме и в более сжатые сроки, по его словам, будут проводиться процедуры, связанные с оформлением имущественных отношений.

Оптимизация в сфере транспорта

По словам Левкина, также планируется сократить сроки согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части. "Мы с коллегами будем выходить на постановление правительства Москвы, чтобы сократить сроки еще на 13 дней", - пояснил он.

"Наконец, метрополитен, очень важная процедура. Метро в Москве - это очень большая часть подземного пространства. Безопасность людей при проведении строительных работ в охранных зонах - ключевая задача правительства. В части этих процедур мы видим возможность сокращения еще на 34 дня", - подчеркнул Левкин.

Глава департамента выразил надежду, что новые процедуры "существенно повлияют на качество жизни москвичей и создадут меньше неудобств для их комфортного проживания" в ходе реализации программы реновации.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

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Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Сергея Собянина, для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.

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