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Депутаты присвоили Нургалиеву звание почетного гражданина Петрозаводска

Общество
7 июня, 11:52 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Звание присвоено замсекретаря Совета безопасности РФ за выдающийся вклад в развитие города и укрепление его авторитета в Республике Карелия

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ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Депутаты городского совета Петрозаводска приняли решение присвоить заместителю секретаря Совета безопасности РФ Рашиду Нургалиеву звание почетного гражданина карельской столицы. За это единогласно проголосовали 25 присутствующих на сессии депутатов, передает корреспондент ТАСС.

Как отмечается в решении сессии, звание "Почетный гражданин города Петрозаводска" присвоено Рашиду Нургалиеву за выдающийся вклад в развитие города и укрепление его авторитета в Республике Карелия.

"При личном активном участии Рашида Гумаровича Нургалиева в городе Петрозаводске выполняется федеральная целевая программа развития Республики Карелия до 2020 года, включающая такие мероприятия, как строительство Гоголевского моста, ремонт городских магистралей, строительство Президентского кадетского корпуса", - сказала перед голосованием заместитель руководителя аппарата городской администрации Диана Евстигнеева.

Нургалиевым, отметила она, проводится большая военно-патриотическая работа с молодежью Петрозаводска. При его личном участии в городе открыт памятник ветеранам ВДВ, установлен бюст Командующему ВДВ СССР генералу армии Василию Маргелову, построена церковь Илии Пророка. По словам мэра города Ирины Мирошник, Рашид Нургалиев - человек, который внес огромный вклад в развитие Петрозаводска и продолжает это делать. При поддержке заместителя секретаря Совета безопасности РФ реализуются такие проекты, как строительство нового спорткомплекса на улице Повенецкой, а также установка 25 детских площадок, уточнила мэр.

В пресс-службе мэрии карельской столицы ТАСС добавили, что церемония вручения знаков отличия "Почетный гражданин города Петрозаводска" традиционно состоится в рамках празднования Дня города 24 июня.

Нургалиев родился в г. Джетыгара Казахской ССР, окончил среднюю школу карельского поселка Надвоицы, затем - физико-математический факультет Петрозаводского государственного университета им. Куусинена. Работал преподавателем физики в школе поселка Надвоицы. В 1981 году начал службу в управлении КГБ Карельской АССР, где прошел путь от оперуполномоченного Калевальского районного отделения и Костомукшского городского отдела до начальника Медвежегорского районного отделения и начальника отдела по борьбе с терроризмом. С 22 мая 2012 г. - заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ.

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Нургалиев, Рашид Гумарович
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