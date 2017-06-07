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Териберка 10 июня примет отмененный ранее из-за метелей фестиваль "Териберская волна"

Общество
7 июня, 12:30 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 7, июня. /ТАСС

Мероприятия в честь 79-летия образования Мурманской области и Дня России пройдут на пяти площадках

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МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Фестиваль в заполярном селе Териберка, отмененный ранее из-за метелей, состоится в субботу, 10 июня. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"Областной праздник "Териберская волна", посвященный 79-летию образования Мурманской области и Дню России, состоится 10 июня в селе Териберка. Гостей ждет насыщенная и интересная культурная программа, мероприятия пройдут одновременно на пяти площадках", - говорится в сообщении.

Погода дает добро

Фестиваль планировался как один из крупнейших культурных проектов региона, подготовка к нему началась за несколько месяцев. Участниками должны были стать представители всех районов области. Однако погода внесла свои коррективы. Из-за мощных снегопадов и штормового ветра в конце мая-начале июня дорога на Териберку оказалась занесена, движение по ней было остановлено.

Потепление на этой неделе позволило вернуться к идее проведения фестиваля. И 10 июня он состоится в первоначально задуманном формате.

Арктику на вкус и слух

На центральной площади села развернутся ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка продукции местных производителей. На выставке "Вкус Арктики" гости фестиваля смогут попробовать кулинарные изделия из арктических продуктов и поучаствовать в мастер-классах по кулинарному искусству.

В рамках праздника состоятся показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих и клубов военно-исторической реконструкции, презентации традиционных саамских (саамы - малочисленный финно-угорский народ - прим. ТАСС) игр и российско-норвежского проекта мобильной библиотеки. Также пройдут выступления творческих коллективов региона, исторические, художественные и краеведческие выставки. Программа завершится масштабным флешмобом и запуском шаров.

Возрождение села

Териберка расположена в 120 километрах от Мурманска, на берегу Баренцева моря. Первые упоминания о селе относятся к XVI веку. Современную известность оно приобрело после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", в котором была показана, в том числе и природа Териберки. Картина сделала село популярным у туристов и привлекло сюда активистов, мечтающих о возрождении российской глубинки.

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