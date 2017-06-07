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Саратовский Минздрав отменил приказ, обязывающий врачей сообщать о беременных школьницах

Общество
7 июня, 12:38 UTC+3 САРАТОВ 7, июня. /ТАСС

Решение отменить приказ связано с тем, что по данному вопросу начались споры, пояснили в пресс-службе регионального министерства

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САРАТОВ, 7 июня. /ТАСС/. Саратовский Минздрав отменил приказ об обязанности главврачей сообщать в полицию о фактах беременности несовершеннолетних, сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Татьяна Казаченко.

"Данный приказ отменен Министерством здравоохранения области", - сказала Казаченко.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, отмена приказа связана с тем, что по данному вопросу начались споры.

"Приказ отменен и отправлен на дополнительную детальную проработку - в ближайшее время будут проведены консультации с юристами, а также с профильными врачами и другими экспертами", - пояснил ТАСС пресс-секретарь ведомства Александр Колоколов, добавив, что будут также учтены рекомендации федерального Минздрава при работе с документом.

Ранее сообщалось, приказ № 82-п "О предоставлении информации" обязывает главных врачей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения области, незамедлительно сообщать в органы внутренних дел и в управление по охране материнства и детства об установленных случаях беременности несовершеннолетних, ее прерывания, болезней, передающихся половым путем, а также о потере невинности девочками, которым не исполнилось 16 лет.

Приказ вызвал неоднозначную реакцию общественности. В результате уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с просьбой проверить законность приказа регионального Минздрава.

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