Более 22% молодых россиян все свободное время тратят на подработку

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 22% представителей российской молодежи все свое свободное время тратят на дополнительные заработки.

Об этом заявила на пресс-конференции в ТАСС доцент кафедры социологии и психологии управления Государственного университета управления Светлана Гришаева, представляя проведенное вузом исследование.

Оно было проведено в рамках подготовки ежегодного доклада о положении молодежи и реализации молодежной политики в России.

В то же время Гришаева отметила, что каждый пятый респондент оценивает свое материальное положение или материальное положение своей семьи как "затруднительное".

Исследование проходило весной 2017 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 16 до 24 лет.