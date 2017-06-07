Более 22% молодых россиян все свободное время тратят на подработку

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 22% представителей российской молодежи все свое свободное время тратят на дополнительные заработки.
Об этом заявила на пресс-конференции в ТАСС доцент кафедры социологии и психологии управления Государственного университета управления Светлана Гришаева, представляя проведенное вузом исследование.
Оно было проведено в рамках подготовки ежегодного доклада о положении молодежи и реализации молодежной политики в России.
В то же время Гришаева отметила, что каждый пятый респондент оценивает свое материальное положение или материальное положение своей семьи как "затруднительное".
Исследование проходило весной 2017 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 16 до 24 лет.