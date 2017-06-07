В Пекине открылась фотовыставка стран-участниц БРИКС

ПЕКИН, 7 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Андрей Кириллов/. Фотовыставка стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) открылась в Национальном музее в китайской столице.

Мероприятие проводится накануне медиафорума стран БРИКС, который откроется в Пекине 8 июня. В нем принимают участие 27 информационных агентств, телеканалов, газет и других СМИ этого международного объединения. Информационное агентство ТАСС на форуме представляет генеральный директор Сергей Михайлов.

"Открытие выставки - это наша дань сотрудничеству БРИКС, которое длится десятилетиями. Экспозиция символизирует наши наилучшие пожелания будущему этого объединения", - заявил на церемонии открытия генеральный директор агентства Синьхуа Цай Минчжао.

"Вспоминая историю нашего сотрудничества и заглядывая в его будущее, мы лучше поймем процессы взаимного проникновения и интеграции цивилизаций БРИКС, а также будем более уверенными в нашем будущем сотрудничестве и общем развитии", - сказал он.

Экспозиция разделена на четыре тематические части - встречи лидеров, пейзажи, культура и жизнь, а также сотрудничество и обмены. Около 170 фотографий для выставки были предоставлены крупнейшими информационными агентствами и другими СМИ стран БРИКС.