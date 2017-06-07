Замминистра связи РФ: медиа-связи с Китаем выведены на уникальный уровень

ЦИНДАО /Китай/, 7 июня. /ТАСС/. Связи России и Китая в области медиа выведены "на беспрецедентно высокий уровень". Таков итог мероприятий, проведенных во время годов СМИ двух стран (2016 г. - год российских СМИ в Китае, 2017 г. - год китайских СМИ с РФ - прим. ТАСС). Об этом сообщил ТАСС заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, подводя предварительные итоги участия российской делегации в работе XIV Азиатского медиасаммита.

"В рамках годов СМИ мы с китайскими коллегами провели более 200 мероприятий, в результате связи наших стран в области медиа вышли на беспрецедентно высокий уровень. Таких отношений в данной области, как у Китая и России, больше нет ни у одной из стран мира", - подчеркнул собеседник.

"На китайский рынок стали активно выходить российские кинофильмы, компании КНР приобретают российские сериалы, а также права на их адаптацию. Также стало развиваться совместное производство в области как документальных фильмов, так и художественных", - пояснил Алексей Волин и добавил, что в рамках годов СМИ также были переведены и изданы книги, а также проведены книжные выставки.

"Самое главное, о чем сегодня велся разговор, это что будет после того, как годы СМИ закончатся, - отметил замминистра. - Мы и китайские представители абсолютно единодушны в отношении того, что достигнутая планка не должна опускаться. Поэтому в 2018 и 2019 годах интенсивность наших контактов должна не только не спадать, но и нарастать", - добавил он.

В рамках дальнейшего сотрудничества, продолжил собеседник, стороны намерены увеличивать обмен информацией, а также координировать усилия в формате БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). "Мы договорились о том, чтобы медиапроекты двух стран в рамках БРИКС будут координироваться и увязываться друг с другом, очень многое мы можем делать вместе", - уверен заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ.

XIV Азиатский медиасаммит проходит в городе Циндао (Восточный Китай) под девизом "СМИ на передовой линии глобального развития". В его работе принимают участие представители из 48 стран.