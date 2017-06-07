Туристы могли скорректировать результаты Москвы в рейтинге "пьющих" регионов страны

МГУ вернулся в первую сотню рейтинга лучших вузов планеты по версии Quacquarelli SymondsОбщество 7 июня, 23:15
Крамник обыграл Ананда на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 7 июня, 22:53
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом по версии ForbesСпорт 7 июня, 22:47
Академики написали письмо против ограничения числа кандидатов в президенты РАН до трехНаука 7 июня, 22:25
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследованиеМеждународная панорама 7 июня, 21:37
Фестиваль "Кинотавр" открылся в СочиКультура 7 июня, 21:21
ФГР продолжит переговоры с "Матч ТВ" о трансляции всех матчей сборной РФСпорт 7 июня, 21:17
Главный нарколог РФ не согласен с тем, что Москва - один из самых "пьющих" регионовОбщество 7 июня, 21:03
СМИ: Лос-Анджелес может уступить право проведения ОИ-2024 ПарижуСпорт 7 июня, 20:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Туристы, посещающие Москву, могли скорректировать результаты рейтинга российских регионов с самым высоким потреблением крепкого алкоголя на душу населения. Такое мнение высказал ТАСС, комментируя результаты публикации рейтинга "пьющих" регионов Роспотребнадзора, депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов.
"Москва - это столица, куда приезжает огромное количество туристов. Они приезжают отдыхать и отмечать праздники, поэтому, естественно, в столице употребление крепких напитков значительно выше, чем где бы то ни было. Туристы могли скорректировать этот рейтинг. Я не вижу ничего страшного, что Москва находится на втором месте, потому что статистика в городе по части злоупотребления алкоголем значительно ниже, у нас в целом пьяных на улицах мало", - считает Герасимов.
Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко тоже усомнилась в релевантности приведенных данных.
"Город многомиллионный, и никто не посчитал, на душу какого населения: зарегистрированного в Москве или туристического? ", - заметила она.
Святенко также считает, что статистические данные, предоставленные Роспотребнадзором, не учитывают и ряд других факторов, характерных для столицы.
"Я считаю, что к этим статистическим данным серьезно относиться нельзя, потому что нужно проводить дополнительные исследования и после уже делать какие-то определенные выводы. Так, уровень благосостояния в Москве достаточно высокий, поэтому распространены питейные заведения, и также употребление алкогольных напитков говорит о высоком уровне доходов", - обозначила свою позицию Святенко.
Ранее в среду Роспотребнадзор опубликовал доклад на тему "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году". Согласно результатам, больше всего спиртных напитков в России пьют в Магаданской области (более 14 литров на душу населения в год), в Москве (более 13 литров), в Республике Коми и Сахалинской области (13 литров).