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Туристы могли скорректировать результаты Москвы в рейтинге "пьющих" регионов страны

Общество
7 июня, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Депутаты Мосгордумы усомнились в релевантности приведенных данных, так как никто не посчитал, на душу какого населения, приведены данные: зарегистрированного в столице или туристического

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Туристы, посещающие Москву, могли скорректировать результаты рейтинга российских регионов с самым высоким потреблением крепкого алкоголя на душу населения. Такое мнение высказал ТАСС, комментируя результаты публикации рейтинга "пьющих" регионов Роспотребнадзора, депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов.

"Москва - это столица, куда приезжает огромное количество туристов. Они приезжают отдыхать и отмечать праздники, поэтому, естественно, в столице употребление крепких напитков значительно выше, чем где бы то ни было. Туристы могли скорректировать этот рейтинг. Я не вижу ничего страшного, что Москва находится на втором месте, потому что статистика в городе по части злоупотребления алкоголем значительно ниже, у нас в целом пьяных на улицах мало", - считает Герасимов.

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Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко тоже усомнилась в релевантности приведенных данных.

"Город многомиллионный, и никто не посчитал, на душу какого населения: зарегистрированного в Москве или туристического? ", - заметила она.

Святенко также считает, что статистические данные, предоставленные Роспотребнадзором, не учитывают и ряд других факторов, характерных для столицы.

"Я считаю, что к этим статистическим данным серьезно относиться нельзя, потому что нужно проводить дополнительные исследования и после уже делать какие-то определенные выводы. Так, уровень благосостояния в Москве достаточно высокий, поэтому распространены питейные заведения, и также употребление алкогольных напитков говорит о высоком уровне доходов", - обозначила свою позицию Святенко.

Рейтинг Роспотребнадзора

Ранее в среду Роспотребнадзор опубликовал доклад на тему "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году". Согласно результатам, больше всего спиртных напитков в России пьют в Магаданской области (более 14 литров на душу населения в год), в Москве (более 13 литров), в Республике Коми и Сахалинской области (13 литров).

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