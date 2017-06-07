Васильева: связь вузов РФ с запросами страны помогла им войти в рейтинг QS

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Тесная связь с экономическими и социальными запросами помогли 24 российским университетам занять позиции в глобальном рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, комментируя результаты опубликованного в среду рейтинга QS.
"Целеустремленность российской высшей школы в повышении своей привлекательности на международном уровне опирается, прежде всего, на качество наших образовательных программ и тесную связь наших вузов с экономическими, социальными запросами, которые стоят перед страной", - заявила министр.
"Мы видим определенные точки роста и, безусловно, будем развивать свое движение вперед в мировом академическом и научном сообществе", - заключила Васильева.
Общее количество российских университетов в глобальном рейтинге (в этом году в нем представлено 965 вузов мира - прим. ТАСС) за год увеличилось с 22 до 24, при этом показатели 14 вузов существенно выросли. Так, например, Санкт-Петербургский государственный университет поднялся на 240-ю строчку, Новосибирский государственный университет - на 250-ю, Московский государственный технический университет имени Н.Э Баумана - на 291-ю, а Томский государственный университет - на 323-ю позицию.
Среди первых 500 лучших вузов планеты оказались следующие российские вузы: Московский государственный физико-технический институт (355), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (оба - 373), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (382), Томский политехнический университет (386), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (401-410), Казанский федеральный университет (441-450), Уральский федеральный университет (491-500).
В рейтинге также представлены Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и Российский университет дружбы народов (оба - 501-550), Национальный исследовательский Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского и Южный федеральный университет (оба - 551-600), Дальневосточный федеральный университет и Университет ИТМО (обе - 601-650), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (701-750). В группе вузов с 801 по 1000 строчку расположились Новосибирский государственный технический университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и Воронежский государственный университет.
Возглавил же рейтинг, как и в прошлом году, Массачусетский технологический институт из Соединенных Штатов.
QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).