Эксперты: рейтинг российских вузов поднимают отзывы работодателей и прорывные разработки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Позиции российских вузов в глобальном рейтинге британской компании Quacquarelli Symonds улучшились во многом за счет положительных отзывов работодателей, получающих квалифицированных специалистов, а также благодаря прорывным разработкам ученых. Такую оценку в комментариях ТАСС дали представители высших учебных заведений, попавших в престижный список.

"Академическая репутация университетов, входящих в рейтинг, оценивается при помощи глобального опроса представителей мирового научного сообщества. По сути, этот параметр - самый весомый в рейтинге QS - является интегральным и основывается на оценке ведущими учеными мира тех научных исследований, которые ведутся в вузе. Мне приятно отметить, что академическая репутация Санкт-Петербургского университета ежегодно растет. Признание коллег очень значимо для нас, и, безусловно, качество научных исследований всегда будет нашим приоритетом", - отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Санкт-Петербургский государственный университет поднялся на 18 позиций и в настоящее время занимает 240 место в рейтинге QS. Традиционно наиболее высокие результаты СПбГУ демонстрирует по показателям "Академическая репутация" и "Отзывы работодателей". В новом рейтинге первый университет России вновь улучшил свои позиции по этим двум критериям.

Новички с большим опытом

В этом году в QS World University Rankings представлены 24 российских университета. В рейтинг вошли два новых российских вуза: университет ИТМО (группа 601-650) и Самарский национальный исследовательский университет (группа 801-1000).

"Наша позиция в рейтинге пока скромная, но само вхождение в рейтинг - это прорыв. Есть два ключевых момента, которые повлияли на наш успех - это репутация и цитируемость", - сказал ТАСС директор центра рейтинговых исследований Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Илья Куфтырев.

Представитель ИТМО отметил, что репутация - процесс долгосрочный и комплексный. "Она растет, когда с вузом контактируют представители других вузов, он открывается миру, запускает совместные образовательные программы, ученые проводят исследования в сотрудничестве с известными международными лабораториями. Вузы, которые занимают первые строчки в рейтинге, эту репутацию нарабатывали столетиями, а университет ИТМО, хоть и был основан в 1900-м году, начал себя проявлять как заметный игрок на мировой арене очень недавно", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что "потенциал у ИТМО существовал и существует". "Это наша наука, исследователи, которые активно публикуются, цитируются иностранными учеными. И в учебной деятельности у нас репутация тоже неплохая - команда университета ИТМО недавно стала семикратными чемпионами мира по спортивному программированию", - пояснил он.

Самарский университет, также ставший новичком в рейтинге, существенно улучшил свою репутацию за последнее время благодаря проекту "5-100" (программа повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, которая реализуется с 2013 года).

"Вследствие этого существенно увеличился индекс цитируемости научных работ - в соответствии с данными рейтинга QS по уровню цитируемости на одного сотрудника наш университет занимает 8 место среди всех высших учебных заведений России. Помогла нам существенно вырваться вперед и репутация среди работодателей - за год свои позиции по этому критерию мы улучшили в 4 раза. В соответствии с данными рейтинга QS в России Самарский университет находится на 14 месте по данному показателю", - сообщил ТАСС проректор по образовательной и международной деятельности Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимир Богатырев.

Иностранные студенты выбирают IT

Важным фактором, который повлиял на рейтинг петербургского ИТМО, стало количество иностранных студентов в вузе. "У нас уже около 1,5 тысяч иностранных студентов. По показателю интернационализации мы идем выше среднемировых значений", - сказал Илья Куфтырев. В ИТМО обучаются молодые люди из ближнего и дальнего зарубежья, много студентов из Китая и других стран Азии.

"В первую очередь, они учатся тем специальностям, которые являются нашим "коньком". Это информационные технологии, компьютерные науки и фотоника, оптика, оптоинформатика (симбиоз физики и информационных технологий) - за этим будущее, это прорывное направление", - рассказал директор центра рейтинговых исследований ИТМО.

В Самарском университете уровень интернационализации тоже показал хорошую динамику. "Доля иностранных студентов и преподавателей в вузе последовательно увеличивается, начиная с момента вхождения в программу "5-100", то есть, с 2013 года", - отметил Владимир Богатырев.

Решающее влияние на продвижение университета в международном рейтинге QS, по его мнению, оказал тот факт, что университет стал междисциплинарным по итогам объединения Самарского государственного аэрокосмического университета и Самарского госуниверситета. Вуз приобрел множество междисциплинарных направлений, как следствие, увеличилось число академических экспертов, которые отдали за него голоса.

Высоких показателей по уровню подготовки студентов добился Уральский федеральный университет, который впервые с 2012 г. вернулся в топ-500. "Университет продемонстрировал рост практически по всем показателям, которые учитываются при расчете международного рейтинга QS. Отдельно хотелось бы отметить рост по репутационным показателям, в особенности - по репутации среди работодателей. Это означает, что все больше российских и международных экспертов высоко оценивают деятельность университета в сфере науки и подготовки студентов", - сказал проректор по международным связям Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) Максим Хомяков.

Он признал, что "небольшой спад отмечен по показателю "иностранные преподаватели", но, по его словам, "связано это с тем, что высокие устойчивые результаты были достигнуты в прошлом отчетном периоде". Он считает, что позиция вуза в рейтинге "стала результатом слаженной работы, которая велась с момента старта программы повышения конкурентоспособности".

Классический университет в неклассическое время

Программа "5-100" помогла улучшить позиции в мировом рейтинге и Томскому государственному университету (ТГУ). Он переместился с 377 на 323 позицию.

"Рост по показателям цитируемости и репутации непросто дается всем, и во многом такие успехи достигаются благодаря программе "5-100" - целенаправленным усилиям государства по поддержке вузов. Потому что осознанная деятельность по формированию репутации, узнаваемости в академическом сообществе и среди работодателей требует совершенно новых подходов", - отметил ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

"У нас оформилась модель, которую мы реализуем: "Классический университет в неклассическое время". Отсюда и осознанный выбор партнеров, и построение сетей и коллабораций теперь уже в глобальном масштабе. И эта осмысленная работа дает результат, потому что, на мой взгляд, сегодня конкурируют не университеты, а университетские экосистемы, включенность работодателей и академических партнеров определяет место университета в этих глобальных измерениях", - рассказал ректор ТГУ.

Новосибирский государственный университет, который впервые вошел в топ-250, поднявшись на 41 позицию, не отходит от принципа, заложенного 60 лет назад при создании Академгородка: "образование через исследования". "Несмотря на произошедшие изменения, модель доказала свою жизнеспособность и привлекательность. Сейчас на повестке дня стоит расширение подготовки специалистов в наукоемких сферах, востребованных российской экономикой. Это большой вызов для НГУ, на который мы надеемся успешно ответить при поддержке наших партнеров: институтов Академгородка, резидентов технопарка Академгородка, биотехнопарка Кольцова, а также других предприятий и организаций, с которыми тесно сотрудничает университет", - сказал проректор Новосибирского государственного университета по программам развития Алексей Окунев.

Продолжать "рубить ступени"

Томский политехнический университет (ТПУ) поднялся в рейтинге на 14 позиций и занял 386 место. "Это говорит о том, что наша стратегия интернационализации, открытости миру дает результат, вуз становится более известным и узнаваемым за рубежом", - прокомментировал ТАСС итоги рейтинга ректор ТПУ Петр Чубик.

Но, по его мнению, результаты должны послужить поводом для дальнейшей работы по продвижению российских вузов в мировом рейтинге. "Чтобы "рубить ступени" быстрее, надо иметь в виду, что скорость продвижения к вершинам университетских рейтингах - это командная работа, и результат фиксируется не по пришедшему первым, а по пришедшему последним. Нам еще нужно поработать над тем, чтобы все политехники осознали важность личного вклада в общее движение, были вовлечены в процесс достижения цели", - считает ученый.

Результаты российских вузов в рейтинге

Общее количество российских университетов в глобальном рейтинге (в этом году в нем представлено 965 вузов мира - прим.ТАСС) за год увеличилось с 22 до 24, при этом показатели 14 вузов существенно выросли. Так, например, Санкт-Петербургский государственный университет поднялся на 240-ю строчку, Новосибирский государственный университет - на 250-ю, Московский государственный технический университет имени Н.Э Баумана - на 291-ю, а Томский государственный университет - на 323-ю позицию.

Среди первых 500 лучших вузов планеты оказались следующие российские вузы: Московский государственный физико-технический институт (355), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (оба - 373), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (382), Томский политехнический университет (386), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (401-410), Казанский федеральный университет (441-450), Уральский федеральный университет (491-500).

В рейтинге также представлены Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и Российский университет дружбы народов (оба - 501-550), Национальный исследовательский Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского и Южный федеральный университет (оба - 551-600), Дальневосточный федеральный университет и Университет ИТМО (обе - 601-650), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (701-750). В группе вузов с 801 по 1000 строчку расположились Новосибирский государственный технический университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и Воронежский государственный университет.

Возглавил же рейтинг, как и в прошлом году, Массачусетский технологический институт из Соединенных Штатов.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).