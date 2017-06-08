Роль СМИ в развитии Дальнего Востока обсудят на медиасаммите во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Дальневосточный медиасаммит открывается 8 июня во Владивостоке. По традиции он проходит на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В течение двух дней более 4 тыс. представителей региональных и федеральных СМИ, пресс-служб, органов власти будут обсуждать проблемы развития информационного пространства Дальнего Востока. Среди участников - вице- премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, официальный представитель МИД Мария Захарова, губернаторы дальневосточных регионов, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов и другие известные политики, чиновники и журналисты, рассказали в оргкомитете медиасаммита.

"Когда три года назад мы готовили первый медиасаммит, были волнения, насколько эта площадка приживется. Сейчас с уверенностью можем сказать, что формат выбран удачный. Журналисты не только между собой обсуждают развитие сферы медиа, но происходит также встреча власти и представителей СМИ", - прокомментировал значимость события губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Медиа будущего

Будущему информационного пространства Дальнего Востока будет посвящен первый день медиасамммита. На более чем 40 секциях участники обсудят такие проблемы как телевидение в эпоху глобального цифрового вещания, современная интернет-журналистика, брендинг дальневосточных территорий.

Главным событием первого дня станет встреча губернатора Приморья Владимира Миклушевского с журналистами и представителями общественности, в ходе которой глава региона также ответит на вопросы жителей Приморья.

В этот же день пройдут торжественные церемонии гашения почтовой открытки, выпущенной специально к Дальневосточному медиасаммиту, и международного фестиваля телевизионной документалистики "Человек и море". Зрители увидят фильмы, снятые в разных городах России, Армении, Австралии, Испании, Кореи, Китая и Великобритании.

Также 8 июня состоится отбор работ на конкурс пресс-служб "PRужина общества" и специализированная выставка, где будут представлены 46 СМИ и компаний Приморского края.

Еще одну выставку подготовил ДВФУ. На Инженерной экспозиции будут представлены разработки молодых ученых в области робототехники и беспилотных летательных аппаратов. Эта выставка станет площадкой для запуска электронной переписи инженеров Дальнего Востока, которым предложат заполнить простую регистрационную форму для создания информационной базы инженерных кадров.

Для юных журналистов

Молодежный форум журналистов впервые включен в программу медиасаммита. Его открытие состоится 8 июня. Участниками станут 100 школьников из Приморья, которые намерены связать свою жизнь с журналистикой. Участников отбирали по творческому конкурсу, на который ребята представили свои первые журналистские работы - фильмы, компьютерную анимацию, фотографии, проектные идеи и печатные работы, рассказал директор департамента по делам молодежи администрации Приморского края Александр Кайдонович.

В течение двух дней работы саммита юные журналисты прослушают лекции, посетят тренинги и мастер-классы, разработают совместные проекты для телевидения, интернет-СМИ, социальных сетей, газет и радио.

"Развитие детских и молодежных СМИ не только позволяют молодежи познакомиться с основными принципами работы журналиста, но и определиться с дальнейшей профессиональной ориентацией. Мы рады, что в этом году молодежная секция интегрируется в общую программу Дальневосточного медиасаммита", - отметил Кайданович.

В центре внимания - развитие Дальнего Востока

Второй день Дальневосточного медиасаммита 9 июня будет целиком посвящен проблематике Дальнего Востока. Программу откроет пленарное заседание с участием Юрия Трутнева и дальневосточных губернаторов. Помимо этого, Трутнев встретится с журналистами и блогерами.

В этот день также намечено проведение более 50 секций, участники которых обсудят взаимодействие российских и иностранных СМИ, создание видеопродукта для ТВ и блогосферы, подготовку кадров для отрасли, работу пресс- служб.

На отдельной сессии будет представлена масштабная гуманитарная программа "В добром крае - добрые дела!", которая реализуется Общественным советом Минвостокразвития России совместно с фондом президентских грантов, Общественной палатой Российской Федерации и другими значимыми институтами развития гражданского общества. Грантовые возможности программы для СМИ и НКО представит председатель совета Сергей Габестро.

На этой же сессии будет презентован совместный проект Общественного совета Минвостокразвития России и журнала "Русский репортер" Медиаполигон "Дальний Восток. Созидатели". Этот некоммерческий неполитизированный проект пройдет одновременно в девяти регионах Дальнего Востока 3-8 июля, состоятся семинары, круглые столы, вебинары, практические курсы для журналистов, общественников, гражданских активистов и горожан.

"Цель проекта "Дальний Восток. Созидатели" - показать всем, что Россия - это не только "дураки и дороги", но и настоящие люди, которые делают настоящие дела. Созидатель для участников Медиаполигона - герой нашего времени, человек, который активно меняет жизнь вокруг себя. Будь то волонтер, активист общественного движения, организатор социальных инициатив, основатель благотворительного фонда, социально ответственный предприниматель, любой человек или сообщество, вокруг которого прогресс идет быстрее, и жизнь интереснее", - подчеркнули организаторы.

Завершится Дальневосточный медиасаммит праздничной церемонией подведения итогов различных профессиональных конкурсов.

Дальневосточный медиасаммит

Дальневосточный медиасаммит проходит во Владивостоке в четвертый раз. Первый состоялся летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный Медиасаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10 регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.