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Мишель Обама рассказала, что ее муж в течение 8 лет у власти надевал один и тот же смокинг

Общество
8 июня, 2:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Бывшая первая леди США отметила, что Барак Обама "очень этим гордился"

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Бывший президент США Барак Обама на протяжении всех восьми лет у власти надевал на торжественные мероприятия один и тот же смокинг. Таким откровением поделилась его супруга Мишель с журналистами на конференции разработчиков программного обеспечения Apple в Сан-Хосе (штат Калифорния).

Как она рассказала, в то время как фотографы и критики мира моды во время торжественных мероприятий фокусировались преимущественно на ее нарядах и аксессуарах, практически никто не придавал значение тому, что сам тогдашний глава государства всегда появлялся на публике в одном и том же черном костюме.

"Что бы мы ни делали, он всегда надевал один и тот же смокинг", - признала она. "Люди комментируют и делают фотографии моей обуви, браслетов, ожерелий, но они никогда не говорят и слова о том, что на протяжении восьми лет он (Барак Обама) носил один и тот же смокинг, одни и те же туфли", - приводит журнал The Hollywood Reporter слова бывшей первой леди США.

"И он, кстати, этим гордится. Он часто говорит: "Ну вот, я готов. Я буду готов через 10 минут. Тебе еще долго собираться?", - рассказывает она.

"А я ему отвечаю: "А ну иди отсюда!" - шутит Мишель Обама.

Она также рассказала журналу People про известную фотографию, на которой перед визитом в Белый дом в 2015 году председателя КНР Си Цзиньпина со своей супругой Пэн Лиюань первая леди поправляет галстук-бабочку президенту.

"Нас тогда снимали одновременно сразу 100 журналистов", - вспоминает Мишель. "Мы стояли и ждали, пока прибудут автомобили с гостями, и я заскучала. И тогда я подумала, что стоит убедиться, что мой муж прекрасно выглядит", - посмеялась жена бывшего хозяина Белого дома.

Обама был избран президентом США в 2008 году, став первым афроамериканцем на этом посту, а в 2012 году он был переизбран на второй срок. Бракосочетание Барака Обамы и его супруги Мишель состоялось 3 октября 1992 года. У них две дочери. Первая - Малия-Энн - родилась 4 июля 1998 года, вторая - Наташа, которую в семье называют Сашей, - 10 июня 2001 года.

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