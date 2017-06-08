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Захарова: времена, когда Лаврова можно было назвать заядлым курильщиком, в прошлом

Общество
8 июня, 12:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, июня. /ТАСС

Глава МИД снизил количество выкуриваемых сигарет до пары в день, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Времена, когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова можно было назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос, как Лавров обходится без сигареты в ходе многочасовых переговоров.

"Сергей Лавров снизил количество выкуриваемых сигарет - буквально до пары в день. Поэтому теперь это больше традиция, нежели ежедневная необходимость", - рассказала Захарова.

"Времена, когда его можно было назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом", - констатировала она.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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