Патриарх Кирилл посетит Нило-Столбенскую пустынь

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу возглавит торжества, посвященные 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. Предстоятель Русской православной церкви совершит божественную литургию в Богоявленском соборе и молебен на Соборной площади Нило-Столбенской обители, а также возглавит крестный ход с мощами преподобного Нила Столобенского по территории монастыря, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, до революции Нило-Столобенская пустынь была одной из самых посещаемых святынь мира. "Преподобный Нил Столобенский входит в число самых почитаемых святых нашей страны, а Нило-Столобенский монастырь занимал второе место в мире по посещаемости паломниками после храма Гроба Господня в Иерусалиме. Мы ожидаем, что на предстоящее торжество приедут более 15 тысяч паломников со всей России", - сказал он ТАСС.

Помимо богослужений, гостей ждет и культурная программа. В субботу пройдет праздничный концерт "Русские узоры" с участием творческих коллективов Тверской области. Центральным событием станет фестиваль хоров с выступлением сводного хора из 500 человек.

В рамках праздника также пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, в рамках которого будет работать дискуссионная площадка и научная конференция.

Нило-Столобенская пустынь

В 1515 году в тверских землях поселился отшельник - инок по имени Нил. В течение 13 лет он вел уединенную жизнь. Вскоре Нил поселился на одном из необитаемых островов на озере Селигер, где он выкопал пещеру, устроил келью и часовню. В 1528 году он дал обет: никогда не садиться и не ложиться. Чтобы не нарушить его, он вбил в стену часовни подпорки, на которые опирался, когда ноги уже не держали. В 1554 году, после смерти Нила, иеромонах Николо-Рожковского монастыря Герман поставил деревянную часовню над его могилой.

В 1594 году Герман получил благословение у Патриарха Иова на устроение на острове мужской обители. С этого времени начинается история Нило-Столобенской пустыни.

В 1665 году в обители произошел пожар, в котором сгорели дотла все постройки. Когда началась закладка нового Богоявленского собора, были обнаружены нетленные мощи Нила Столобенского. После этого внимание богатых жертвователей и простых паломников к монастырю увеличилось в несколько раз. До революции по числу паломников монастырь занимал первое место в России и второе в мире. По свидетельствам очевидцев, в день, когда праздновалось обретение мощей преподобного Нила, на молитву собиралось до 45 тысяч человек.

После революции рака с мощами Нила Столобенского была вскрыта, а сами мощи были размещены в Осташковском музее с целью антирелигиозной пропаганды. В самом же монастыре разместилась колония для несовершеннолетних, позже - тюрьма для польских военнопленных. В годы войны здесь располагался госпиталь, а после ее окончания - дом престарелых, затем турбаза.

В 1990 году комплекс Нило-Столобенской пустыни был передан Русской православной церкви, а через пять лет в монастырь были возвращены мощи преподобного Нила.