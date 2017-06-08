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Руководители думских фракций внесут ряд поправок к проекту о реновации

Общество
8 июня, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В частности, поправка предусматривает расселение коммунальных квартир и выдачу компенсации владельцам нежелых помещений, которые будут изыматься

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Четыре поправки будут внесены "с голоса" при рассмотрении во втором чтении законопроекта о реновации жилого фонда Москвы 9 июня. Они касаются расселения коммунальных квартир, очередности домов при включении в программу, размеров денежной компенсации за старую квартиру и возмещения владельцам нежилых помещений. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам Совета Думы.

"Сегодня очень подробно обсудили итоги прошедших слушаний и вопросы, которые поднимали жители на слушаниях", - сказал он. "В результате работы был принят целый ряд важных решений, которые поддержали все фракции, и сформирован ряд поправок, которые будут внесены завтра руководителями всех фракций", - сообщил депутат.

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Согласно одной из поправок, по его словам, владельцы нежилых помещений должны будут получить предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься. Другая поправка касается критериев включения домов в программу реновации в соответствии с уровнем их износа.

"Следующая важная поправка: речь идет о расселении коммуналок. Граждане, которые живут в коммуналках, должны получить отдельную квартиру", - сказал Жуков. "Еще одна поправка: если гражданин получает денежную компенсацию по рыночной стоимости жилья, которое у него было, то в этом случае сумма должна включать стоимость накопленной суммы на капремонт", - добавил парламентарий.

Он уточнил, что все эти четыре поправки одобрены и будут предложены на пленарном заседании Госдумы руководителями думских фракций.

Второе чтение законопроекта о реновации жилого фонда Москвы пройдет в нижней палате в пятницу, 9 июня.

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