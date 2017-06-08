Минобрнауки и МЭИ запустили бесплатное приложение для абитуриентов "Поступай правильно"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бесплатное приложение для абитуриентов "Поступай правильно", которое поможет узнать необходимую информацию о поступлении в вуз, было разработано национальным исследовательским университетом "МЭИ" совместно с Минобрнауки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Новый сервис обеспечит доступ всех желающих к информации о вузах России, которые ведут набор студентов в 2017 году. Пользователи смогут найти контакты приемной комиссии вуза, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных услуг, результатах приема прошлых лет, участии университета в различных рейтингах", - отметили в пресс-службе. Приложение обеспечивает простой поиск вузов по различным критериям, возможность сравнить вузы по выбранным параметрам.

При подготовке использовалась информация, интегрированная из ряда информационных систем, а данные, подтвержденные образовательной организацией, отмечены в паспорте специальным штампом, добавили в ведомстве.

Приложение уже доступно в Google Play и App Store.