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Минобрнауки и МЭИ запустили бесплатное приложение для абитуриентов "Поступай правильно"

Общество
8 июня, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Приложение уже доступно в Google Play и App Store

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бесплатное приложение для абитуриентов "Поступай правильно", которое поможет узнать необходимую информацию о поступлении в вуз, было разработано национальным исследовательским университетом "МЭИ" совместно с Минобрнауки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Новый сервис обеспечит доступ всех желающих к информации о вузах России, которые ведут набор студентов в 2017 году. Пользователи смогут найти контакты приемной комиссии вуза, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных услуг, результатах приема прошлых лет, участии университета в различных рейтингах", - отметили в пресс-службе. Приложение обеспечивает простой поиск вузов по различным критериям, возможность сравнить вузы по выбранным параметрам.

При подготовке использовалась информация, интегрированная из ряда информационных систем, а данные, подтвержденные образовательной организацией, отмечены в паспорте специальным штампом, добавили в ведомстве.

Приложение уже доступно в Google Play и App Store.

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