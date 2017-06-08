Скворцова отметила высокий уровень абортов в РФ, несмотря на сокращение их числа

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Число абортов в России в 2016 году сократилось на 56 тысяч, но остается высоким и достигает нескольких сотен тысяч. Одна из причин - недоработки центров консультирования, специалисты которых могут отговорить женщину от этой операции, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии Второго форума социальных инноваций регионов в Красногорске.

"За три года мы создали 1,5 тыс. центров доабортного консультированиея, но, коллеги, они не все эффективно работают. И мы сейчас проверяем эти центры и видим формальное отношение к теме", - сказала министр.

По словам Скворцовой, в 2016 году число абортов сократилось на 56 тыс. "За пять лет - на 250 тыс. Но у нас все равно очень большое количество абортов сохраняется - это сотни тысяч", - добавила глава Минздрава.

Ранее в интервью ТАСС Скворцова сообщала, что в 2015 году в стране было совершено почти 450 тысяч абортов без медицинских показаний, в 2011 году - более 730 тысяч.

О Форуме

Второй Форум социальных инноваций регионов, на котором будут представлены все 85 субъектов России, пройдет 8 и 9 июня в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов форума.

Первый Форум социальных инноваций регионов состоялся в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России. В нем участвовали представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур. По итогам форума делегаты выработали рекомендации по совершенствованию законодательства и эффективной реализации социальной политики органами исполнительной власти.

В этом году организаторами форума выступают Совет Федерации, Минэкономразвития, Минтруд, правительство Московской области и Агентство стратегических инициатив.