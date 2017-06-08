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Собянин: 88% жителей пятиэтажек голосуют за включение их жилья в программу реновации

Общество
8 июня, 23:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

По словам мэра столицы, жители 50 московских домов, вошедших в список для голосования по вопросу реновации, выразили свое мнение на собрании собственников

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Средний уровень поддержки программы реновации в домах, включенных в перечень для голосования по программе реновации, составляет 88%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире в "ВКонтакте".

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"Судя по голосованию, которое сегодня идет, в среднем 88% голосует за (реновацию - прим. ред)", - сказал он.

По словам Собянина, жители 50 московских домов, вошедших в список для голосования по вопросу реновации, выразили свое мнение на собрании собственников. "Либо голосуйте в "Активном гражданине", либо в МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных услуг - прим. ред). Если вы не доверяете ни тому, ни другому инструменту, вы собираете собрание и принимаете решение. Таких домов около 50 набралось, которые сказали: мы с голосованием мучиться не будем, лучше проведем собрание и примем решение", - сказал он.

Собянин также сообщил, что выставку с макетами квартир домов по программе реновации можно будет увидеть на ВДНХ в Москве. "Постоянно действующую выставку мы в данный момент готовим на ВДНХ. Там можно будет посмотреть макеты квартир с реальной отделкой и площадями",- сказал он.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 9 июня.

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